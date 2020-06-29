مستغانم: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب الأشخاص وتنظيم الهجرة غير الشرعية

مستغانم - تمكنت مصالح الأمن الولائي لمستغانم خلال 48 ساعة الأخيرة من الإطاحة بشبكة دولية منظمة مختصة في تهريب الأشخاص وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر ، حسبما علم اليوم الاثنين من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن الولائي مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد التحضير والإعداد للإبحار السري نحو السواحل الإسبانية انطلاقا من منطقة "مولن بيجور" (مطحنة بيجور) بساحل مدينة مستغانم.

وبعد تمشيط المنطقة التي تقع بين شاطئ "المطربة" والميناء التجاري بدوريات أمنية راجلة ومتحركة تمكنت مصالح الشرطة ليلة السبت في حدود العاشرة مساءا من رصد وتوقيف 7 أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية على مستوى الشاطئ ، يضيف ذات المصدر.

وتمكنت وحدات حراس السواحل في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد من توقيف باقي أفراد هذه المجموعة وعددهم 16 شخصا في عرض البحر على بعد 16 ميل بحري (30 كيلومتر) شمال غرب الميناء بينما أظهرت التحقيقات تواصل المجموعتين مع أشخاص أخرين ينتمون لنفس الشبكة يتواجدون في بلد إفريقي وأخر أوروبي.

وتم استنادا إلى ذات المصدر تسليم الموقوفين للجهات الأمنية ليصل عدد المنتمين لهذه المجموعة 23 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من بينهم 18 رعية أجنبية مقيم بصفة غير شرعية.

وحجزت مصالح الأمن خلال هذه العملية قارب صيد تقليدي الصنع ومحرك و9 دلاء من مادة البنزين وسترة إنقاذ ومؤونة هذه الرحلة السرية ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية قدرها 2.755 أورو و24.400 دج ، يضيف المصدر نفسه.

وبتهمة الدخول إلى التراب الوطني والإقامة غير الشرعية والإعداد وتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتهريب الأشخاص عبر شبكة دولية منظمة تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين وسيتم تقديمهم في وقت لاحق أمام الجهات القضائية المختصة ، كما أشار إليه نفس المصدر.