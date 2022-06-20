الأغواط : أكثر من 100 ألف قنطار من البطاطس منتظرة ب غلتة سيدي سعد

الأغواط - ينتظر تحقيق إنتاج بأزيد من 100 ألف قنطار من محصول البطاطس الموجهة للاستهلاك بالمناطق الفلاحية التابعة لدائرة غلتة سيدي سعد بولاية الأغواط، حسبما علم يوم الاثنين لدى مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

وتأتي هذه الكمية المعتبرة المتوقعة من البطاطس برسم الموسم الفلاحي الحالي بعد استصلاح أراضي فلاحية على مساحة تفوق 700 هكتار مخصصة لزراعة البطاطس الموجهة للاستهلاك، منها 529 هكتار ببلدية غلتة سيدي سعد و 135 هكتار ببلدية عين سيدي علي و 32 هكتار ببلدية البيضاء، وفق ذات المصدر.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية, حبيب بوسري أن ولاية الأغواط تتجه لتسويق مادة البطاطس إلى الولايات المجاورة بعد تحقيق الوفرة وأيضا الجودة التي تتمتع بها هذه المادة الغذائية بالأراضي الفلاحية للولاية خاصة بعد عمليات الاستصلاح التي استفاد منها الفلاحون في إطار سعي القطاع إلى توفير مرافقة حقيقية وفعالة للفلاحين.

وأشار بلقاسم (فلاح من المنطقة) أن استفادته رفقة مجموعة من الفلاحين من الدعم المادي في إطار استصلاح الأراضي قد مكنه من إعادة الاعتبار لمساحته الفلاحية وتمكن من اقتحام نشاط غرس مادة البطاطس.