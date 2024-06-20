كوفيد-19 الشلف: معرض لإنتاج الأقنعة الواقية بدار الصناعة التقليدية والحرف

الشلف - تنطلق يوم الثلاثاء بدار الصناعة التقليدية والحرف بالشلف فعاليات معرض محلي لإنتاج الأقنعة والألبسة الواقية, حسبما علم يوم الاثنين لدى القائمين على هذه المبادرة.

وأوضح مدير هذه الهيئة, محمد لخضاري لوأج, أن "هذه التظاهرة ذات البعدين التحسيسي والتجاري من المنتظر أن تستقطب زهاء العشرين حرفيا فضلا عن مشاركة قطاعات التكوين المهني, التجارة والصناعة, مع التقيد الصارم بكل إجراءات الوقاية والأمان من انتشار عدوى كوفيد-19".

وتأتي هذه التظاهرة بهدف "توفير الأقنعة والألبسة الواقية بمختلف أنواعها في السوق المحلية وبعث نشاط الحرفيين وكذا توعية المواطنين بضرورة التقيد بكل إجراءات وتدابير الوقاية والأمان التي تساعد في الحد من انتشار الفيروس التاجي".

واستنادا لذات المسؤول فإن هذا المعرض سيشهد زيارة عدد من المتعاملين الاقتصاديين حيث من المنتظر أن يتم إبرام بينهم وبين الحرفين اتفاقيات تعاون لاقتناء الأقنعة والألبسة الواقية, مما يضمن استمرارية نشاطهم والتخفيف من آثار ومخلفات جائحة كورونا على القطاع بصفة عامة.

وفي سياق ذي صلة, كشف السيّد لخضاري عن استقبال ما يربو عن 1.207 ملف للاستفادة من منحة التضامن المخصصة للمتضررين من إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا, حيث تم صب المنحة في حسابات 874 حرفيا فيما سيستفيد 314 حرفيا آخرا من هذه المنحة خلال قادم الأيام في حين تم رفض 19 ملفا لانعدام بها شروط الاستفادة.

كما تم الشروع بدء من اليوم بدار الصناعة التقليدية بحي "بن سونة" في استقبال ملفات الحرفيين الذين تخلفوا عن إيداع ملفاتهم سابقا للاستفادة من هذه المنحة, وهذا بغية ضمان حقهم في الاستفادة من هذه الإعانة التي أقرها رئيس الجمهورية للعائلات المحتاجة والفئات المهنية المتأثرة بتدابير الوقاية ومجابهة فيروس كورونا.