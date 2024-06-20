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باتنة: 10 جرحى في حادثي مرور خلال ال 72 ساعة الأخيرة على الطريق الوطني رقم 88

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 09:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

باتنة - خلف حادثا مرور منفصلين وقعا خلال ال 72 ساعة الأخيرة على الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة 10 جرحى, حسبما أكده لوأج يوم الاثنين المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم زهير نكاع.

وأوضح ذات المصدر بأن "اصطداما عنيفا بين ثلاث مركبات سياحية وأخرى نفعية على هذا المحور بإقليم بلدية تيمقاد خلف مساء أمس الأحد إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 4 و37 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم بعين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية قبل نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بالمدينة".

وتم تسخير شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف بتعداد 11 عنصر تدخل, يضيف المصدر الذي أفاد بأن نفس الطريق شهد أيضا مساء يوم الجمعة المنصرم اصطداما عنيفا بين 4 مركبات سياحية وخلف 4 جرحى تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و61 سنة حيث تم نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بتيمقاد بعد إسعافهم بعين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية.

وفتحت المصالح المختصة -يضيف نكاع- تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادثين اللذين خلفا أضرارا بليغة بالسيارات الثمانية من شدة الارتطام.

تجدر الإشارة الى أن الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة يشهد يوميا حركة مرور كثيفة ويظل شطره المار بإقليم بلدية تيمقاد من بين النقاط السوداء بباتنة التي تتسبب في عديد الحوادث الخطيرة.

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باتنة: 10 جرحى في حادثي مرور خلال ال 72 ساعة الأخيرة على الطريق الوطني رقم 88
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 09:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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