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الطارف: توزيع "في يوليو المقبل" حوالي 1200 سكن ترقوي عمومي

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 08:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الطارف - سيتم توزيع 1183 سكنا ترقويا عموميا بولاية الطارف بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب (5 يوليو), حسبما علم يوم الأحد من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصالح أن هذه الحصة الأولى التي هي حاليا في طور الاستكمال و رفع التحفظات التي صدرت خلال زيارة قامت بها مؤخرا لجنة عن الوصاية, تتضمن 500 سكن ترقوي عمومي ببحيرة الطيور و333 آخر بالشط والباقي بشبيطة مختار.

وأضافت أن زيارات معاينة مدى تقدم الأشغال قد تضاعفت في هذا السياق عبر المواقع المذكورة, حيث يحرص والي الولاية حرفوش بن عرعار, على "استكمال الأشغال عبر الورشات و ذلك وفق النوعية المطلوبة".

للإشارة، فإن هذه السكنات الموجهة لتحسين ظروف معيشة السكان والتي تضاف لـ266 إعانة من الدولة في إطار السكن الريفي, تندرج ضمن برنامج شامل لفائدة هذه الولاية يتضمن بناء أزيد من 6 آلاف وحدة من بينها 2320 سكنا عبر البلديات التابعة لدائرة بن مهيدي و500 وحدة أخرى ببلديات دائرة البسباس و750 أخرى بالقالة و1190 بالذرعان و1040 بالطارف.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن الظرف الصحي الاستثنالئي الناجم عن تفشي كوفيد-19 كان وراء "تأخر كبير" في وتيرة الأشغال جراء توقف الورشات لعدة شهور.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطارف: توزيع "في يوليو المقبل" حوالي 1200 سكن ترقوي عمومي
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 08:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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