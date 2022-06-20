حرائق واحات النخيل : تلف أزيد من 1.400 نخلة منذ مطلع 2020

ورقلة - أتلفت 1.403 نخلة بورقلة بسبب حرائق واحات النخيل التي اندلعت خلال الفترة الممتدة من يناير وإلى غاية شهر يونيو الجاري, كما أفادت الأحد مديرية الحماية المدنية.

وسجل 208 حريق عبر مختلف دوائر الولاية في تلك الفترة و تصدرت دائرة ورقلة المرتبة الأولى في عدد الحرائق و الخسائر الناجمة عنها بمجموع 114 حريق و 522 نخلة متلفة, كما أوضح ذات المصدر.

واحتلت دائرة تقرت المرتبة الثانية بمجموع 30 حريقا خلف تدمير274 نخلة ثم دائرة سيدي خويلد ب23 حريقا و96 نخلة متلفة و المقارين بمجموع 17 حريقا و 295 نخلة متلفة, كما جرى شرحه.

وتوزعت باقي الحرائق المسجلة على دوائر كل من الطيبات والحجيرة و تماسين و انقوسة بمجموع 24 حريقا أسفر عن إتلاف 216 نخلة, حسب حصيلة مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وكانت حرائق الغابات بواحات النخيل قد دمرت 3.988 نخلة خلال السنة المنصرمة بعدد 426 حريقا, وفقا لذات المصدر.

ويعتبر العامل البشري المتمثل في قيام المزارعين بالتخلص من الأعشاب الضارة و مخلفات النخيل عن طريق الحرق و بشكل عشوائي و غير مدروس من بين أهم العوامل المسببة في نشوب الحرائق الغابية بالجهة بالإضافة إلى عوامل أخرى سيما ما تعلق منها بارتفاع درجات الحرارة.