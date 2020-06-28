الأغواط : منع نصب الخيام و استقبال الأشخاص خاصة في المناسبات العائلية

وأوضح السيد برادعي في تصريح لـ"وأج" أن هذا الإجراء اتخذ بعد تسجيل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الأخيرة بالولاية، مرجحا أن يكون السبب الرئيسي هو التجمعات العائلية الكثيرة التي تحدث خلال هذه المرحلة من السنة خاصة الأعراس و الجنائز.
و أشار أن المصالح الإستشفائية عبر كامل تراب الولاية تستقبل يوميا حالات كثيرة مشتبه في إصابتها بالفيروس و التي قد تصل إلى حالات الإكتظاظ أحيانا مما قد يعرقل عمل هذه المصالح.
و بالمناسبة وجه الوالي نداءا إلى كافة مواطني الولاية يحثهم على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية خاصة خلال المناسبات العائلية و ذلك من خلال احترام قواعد التباعد الجسدي و ارتداء الكمامات الوقائية و تفادي المصافحة ، إضافة إلى الإلتزام بتوفير مواد تعقيم اليدين مع تطهير الأماكن يوميا.