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الأغواط : منع نصب الخيام و استقبال الأشخاص خاصة في المناسبات العائلية

  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 15:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 0 مرات

الأغواط - أصدر والي ولاية الأغواط، عبد القادر برادعي، الأحد تعليمة تقضي بمنع نصب الخيام و منع استقبال عدد كبير من الأشخاص خاصة في المناسبات العائلية.

وأوضح السيد برادعي في تصريح لـ"وأج" أن هذا الإجراء اتخذ بعد تسجيل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الأخيرة بالولاية، مرجحا أن يكون السبب الرئيسي هو التجمعات العائلية الكثيرة التي تحدث خلال هذه المرحلة من السنة خاصة الأعراس و الجنائز.

و أشار أن المصالح الإستشفائية عبر كامل تراب الولاية تستقبل يوميا حالات كثيرة مشتبه في إصابتها بالفيروس و التي قد تصل إلى حالات الإكتظاظ أحيانا مما قد يعرقل عمل هذه المصالح.

و بالمناسبة وجه الوالي نداءا إلى كافة مواطني الولاية يحثهم على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية خاصة خلال المناسبات العائلية و ذلك من خلال احترام قواعد التباعد الجسدي و ارتداء الكمامات الوقائية و تفادي المصافحة ، إضافة إلى الإلتزام بتوفير مواد تعقيم اليدين مع تطهير الأماكن يوميا.

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الأغواط : منع نصب الخيام و استقبال الأشخاص خاصة في المناسبات العائلية
  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 15:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 0 مرة   شارك

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