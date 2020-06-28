أمن ولاية الجزائر: تدشين المقر الجديد لفرقة البحث والتدخل ببراقي

الجزائر- تم يوم الأحد بالمقاطعة الإدارية لبراقي تدشين المقر الجديد لفرقة البحث والتدخل (BRI) لأمن ولاية الجزائر وذلك بحضور والي العاصمة وإطارات من المديرية العامة للأمن الوطني و رئيس أمن ولاية الجزائر.

وأوضح مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة أرزقي الحاج السعيد في تصريح للصحافة أن تدشين الوحدة العملياتية لفرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر "تتزامن مع الإحتفال بالذكرى ال58 لتأسيس الشرطة الجزائرية", مبرزا أن هذه الوحدة العملياتية تعتبر" لبنة جديدة تضاف إلى مختلف المنشآت والهياكل الأمنية التي ستدخل حيز الخدمة في الأيام والأسابيع القادمة".

و أكد ذات المسؤول أن كل هذه المنشآت الأمنية ستسمح لا محالة في تقريب المواطن من مصالح الشرطة في إطار العمل الجواري , كما ستمكن هذه الوحدة من أداء المهام الموكلة لها بكل "احترافية و فعالية في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة ما تعلق بالجريمة المنظمة وذلك لحماية المواطن في شخصه وممتلكاته" .

من جهته افاد رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب شرطة امحمد بطاش, أن تدشين المقر الجديد للفرقة يندرج "في إطار تعزيز الهياكل الشرطية وتنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن والحماية للمواطن في شخصه وممتلكاته ودحر كافة أشكال الجريمة في ظل قوانين الجمهورية واحتراما لمبادئ حقوق الإنسان".

وأضاف نفس المسؤول أن الغاية من تدشين هذه الهياكل تتمثل كذلك في محاربة الجريمة المتوسطة والكبرى بمختلف أشكالها خاصة ما تعلق منها بمكافحة الإجرام المنظم و تفكيك الشبكات الإجرامية و تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.

وأبرز السيد بطاش انه "علاوة على ذلك تنفذ فرقة البحث والتدخل الإنابات القضائية الوطنية والدولية بتسخير من السلطات القضائية كما تدعم المصالح الشرطية الاخرى في مجال المساعدة التقنية والعملياتية".

و بالمناسبة, طاف والي ولاية الجزائر يوسف شرفة رفقة المسؤولين الأمنيين و رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة كريم بنور وكذا ممثلو قدماء الكشافة الإسلامية وجمعيات المجتمع المدني عبر مختلف مصالح الفرقة أين تلقوا شروحات عن مختلف أقسامها. كما تم تخصيص معرض بالتجهيزات والعتاد الخاص بالفرقة المستخدم لمعالجة القضايا.