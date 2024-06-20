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مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 16 شخصا

  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 13:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 16 شخصا

مستغانم - تمكن حراس السواحل يوم الأحد بمستغانم من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 16 شخصا في عرض البحر، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل تمكنت في حدود الساعة الرابعة صباح الأحد من اعتراض قارب صيد كان على متنه 16 مرشحا للهجرة غير الشرعية بينهم امرأتان على بعد 16 ميل بحري (30 كيلومتر) شمال غرب الميناء.

وتم تحويل هذه المجموعة من الأشخاص وهي متكونة من 14 رعية أجنبية ومواطنين اثنين ينحدران من ولاية مستغانم إلى ميناء مستغانم من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتقديم الإسعافات الأولية للموقوفين من طرف المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

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وقامت ذات الوحدات بالتنسيق مع المصالح المختصة بتفعيل الجهاز الوقائي من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) على مستوى هذا المنفذ الحدودي البحري، كما أشار إليه ذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 13:15
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مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 16 شخصا
  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 13:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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