مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 16 شخصا

مستغانم - تمكن حراس السواحل يوم الأحد بمستغانم من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 16 شخصا في عرض البحر، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل تمكنت في حدود الساعة الرابعة صباح الأحد من اعتراض قارب صيد كان على متنه 16 مرشحا للهجرة غير الشرعية بينهم امرأتان على بعد 16 ميل بحري (30 كيلومتر) شمال غرب الميناء.

وتم تحويل هذه المجموعة من الأشخاص وهي متكونة من 14 رعية أجنبية ومواطنين اثنين ينحدران من ولاية مستغانم إلى ميناء مستغانم من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتقديم الإسعافات الأولية للموقوفين من طرف المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

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