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قسنطينة: وفاة شخص في حادث سير بالقرب من عين الباي

  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 08:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

قسنطينة - أودى حادث سير وقع يوم السبت على معبر ماسينسا بأعالي عين الباي بمدينة قسنطينة بحياة شخص فيما أصيب آخر بجروح، حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية.

ويتعلق الأمر بانحراف ثم انقلاب مركبة تسبب في وفاة شخص يبلغ 40 سنة من العمر بعين المكان، حسبما أوضحته خلية الإعلام والاتصال لهذا السلك النظامي.

كما تسبب ذات الحادث في إصابة شخص آخر (34 سنة) بجروح، حسب ذات المصدر.

وقد تم إجلاء الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بعاصمة الولاية فيما يوجد الجريح تحت المراقبة الطبية بمصلحة الاستعجالات بنفس المؤسسة الصحية، كما تمت الإشارة إليه.

و تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المؤهلة إقليميا لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

آخر تعديل على الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 08:39
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قسنطينة: وفاة شخص في حادث سير بالقرب من عين الباي
  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 08:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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