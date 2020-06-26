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جيجل: تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 16:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

 

جيجل - تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية تتكون من ثلاثة أشخاص مع حجز أوراق نقدية مزورة تزيد قيمتها عن 80 ألف دج, حسب ما علم يوم الجمعة من مسؤولة خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك الأمني.

و في تصريح ل/وأج أوضحت محافظة الشرطة عزيزة جرورو بأن تجسيد هذه العملية تم إثر الاستغلال الجيد لمعلومات تفيد بقدوم أشخاص من ولاية داخلية إلى مدينة جيجل بغرض ترويج أوراق نقدية مزورة.

و أضافت بأنه تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص على مستوى نقطة مراقبة بالمدخل الغربي لمدينة جيجل على متن مركبة سياحية ضُبط بداخلها مبلغ 80 ألف دج من العملة الوطنية المزورة إضافة إلى مبلغ مالي آخر قدر بـ 66 ألف دج من عائدات ترويج العملة المزورة.

وأشارت محافظة الشرطة بأن نفس العملية أسفرت أيضا عن حجز مجموعة من الوسائل المستعملة في عملية التزوير من بينها على وجه الخصوص طابعة و آلة لقطع الورق.

وأوضحت أن التحقيقات بينت أن المعنيين قاموا بترويج أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية على مستوى ولايتين مجاورتين لولاية جيجل.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة, قدم المجرمين أمام الجهات القضائية المختصة عن جرم "تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية تقليد أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني وطرحها للتداول مع العلم بما يعيبها" حيث صدر في حق اثنين منهم أمر بالإيداع في الحبس فيما تم وضع الشخص الثالث تحت الرقابة القضائية, حسب ذات المصدر الأمني.

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جيجل: تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 16:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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