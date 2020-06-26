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تبسة: الاستثمار السياحي في الفضاءات الغابية والجبلية يحظى باهتمام كبير

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 15:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

تبسة- يحظى الاستثمار السياحي في الفضاءات الغابية والجبلية عبر ولاية تبسة الحدودية باهتمام كبير من طرف السلطات المحلية، حسبما أكد عليه يوم الخميس والي الولاية، مولاتي عطا الله.

واوضح ذات المسؤول بموقع مشروع إنجاز مركز للراحة والاستجمام لمستثمر خاص بمنطقة "القعقاع" التابعة إقليميا لبلدية بئر مقدم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسياحة المصادف ل 25 يونيو من كل سنة أنه بهدف التشجيع على ولوج عالم الاستثمار في مجال السياحة تبذل مساعي حثيثة من أجل  تشجيع رجال المال والأعمال من داخل الولاية و من خارجها لتجسيد مشاريع في هذا المجال.

وصرح المتحدث أن الأمر يتعلق في هذا السياق بتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية للمستثمرين بهدف استحداث فضاءات عائلية وشبانية ترفيهية وسياحية للعائلات تسمح ببعث خدمات سياحية وخلق مصادر دخل جديدة للولاية.

وأسدى الوالي تعليمات إلى مديري قطاعات السياحة والبيئة ومحافظة الغابات وغيرهم تقضي بضرورة استقطاب المستثمرين وتحفيزهم لغنجاز مراكز راحة واستجمام وغابات ترفيهية لتكون متنفسا للعائلات والشباب بهذه الولاية الداخلية.

وعاين والي الولاية بالمناسبة مشروع إنشاء مركز راحة واستجمام بمنطقة "القعقاع" والذي تصل قدرة استيعابه إلى 500 شخص في اليوم، حيث شدد على اهمية الإسراع في استكمال ما تبقى من أشغال و وضعه حيز الخدمة "تدريجيا" و ذلك في أجل أقصاه شهرين من اليوم في انتظار استكمال المشروع بأكمله.

وبمركز الراحة والترفيه "الطاقة" ببلدية الحويجبات، أشرف والي الولاية على تسليم رخصة استغلال لمشروع إنشاء وكالة سياحة و أسفار وتكريم عدد من الفائزين في مسابقات رسم وتصوير نظمتها مديرية السياحة بالمناسبة.

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تبسة: الاستثمار السياحي في الفضاءات الغابية والجبلية يحظى باهتمام كبير
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 15:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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