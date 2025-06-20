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كوفيد-19: مغادرة 106 شخص المركز الإستشفائي الجامعي بوهران بعد تماثلهم للشفاء

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

وهران - غادر خلال الأسبوع الجاري 106 شخص كانوا مصابين بكوفيد-19 المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" لوهران بعد تماثلهم للشفاء, ليصبح عدد المتعافين 454 شخصا منذ بداية الوباء, حسبما علم من هذه المؤسسة الصحية.

وقد غادر 29 شخصا المستشفى مساء يوم الخميس فيما غادر 47 آخرون يوم الإثنين و30 يوم الأحد الماضي, وفق ذات المصدر.

وغادر المتعافون مصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي التي خصص طابقها الأرضي للمصابين بكوفيد-19 بالمركز الاستشفائي المذكور, ليصل عدد المتعافين إلى 454 شخصا تماثلوا للشفاء و تم تسريحهم للعودة إلى منازلهم, وفقا للمؤسسة الصحية.

وكان هؤلاء الأشخاص يتعالجون ببروتوكول هيدروكسي كلوروكين الذي أقرته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, تحت إشراف الطاقم الطبي لمصلحة الأمراض المعدية وتم تسريحهم بعد أن جاءت تحاليلهم سلبية وثبت تعافيهم.

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كوفيد-19: مغادرة 106 شخص المركز الإستشفائي الجامعي بوهران بعد تماثلهم للشفاء
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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