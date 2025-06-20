التكفل بمشروع إنجاز سد أمجدل بالمسيلة خلال السنة المالية 2021

الجزائر - سيتم إدراج انجاز مشروع سد أمجدل بولاية المسيلة, بقدرة استيعاب 15 مليون متر مكعب, في السنة المالية 2021 , حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر وزير الموارد المائية أرزقي براقي.

و أوضح الوزير في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس, أن إنجاز هذا المشروع الذي سيوجه لسقي 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية وتموين المناطق السكنية المجاورة, سيتم اقتراحه خلال السنة المالية 2021.

و قال الوزير في هذا الصدد أن الضائقة المالية التي عرفتها البلاد خلال 2019 حالت دون تسجيل المشروع للانجاز, مبرزا أن التحضيرات للمشروع بلغت حاليا مرحلة تقييم العروض.

و تم في هذا الإطار إنجاز الدراسات واشغال تحويل خطوط الكهرباء إلى جانب توزيع قرارات التنازل لفائدة المنفعة العمومية و إعادة اسكان 70 عائلة كانت تقيم على حوض السد.

و تم في هذا الصدد إنجاز كافة المرافق الضرورية للساكنة من مجمع مدرسي ومركز صحي وفضاءات للترفيه.

و نفى الوزير أن تكون الأشغال أوكلت إلى مؤسسة كوسيدار مبرزا انه سيتم اختيار مؤسسة الانجاز وفقا لقانون الصفقات العمومية.

و في رده على سؤال اخر يتعلق بانشغالات فلاحي منطقة حامة بوزيان بولاية قسنطينة, قال الوزير أنه سيتم إيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة لدراسة وضعية الأراضي الفلاحية ومدى تعرضها للاستغلال والتحويل إلى مجمعات سكنية.

و أكد في هذا الخصوص ان القطاع سيقوم بتمويل دراسة جديدة انطلاقا من هذه المنطقة و بحث إمكانية إعادة بعث النشاط الفلاحي من جديد كما أعلن عن إصدار تعليمات لدراسة إمكانية حفر آبار للفلاحين, يتابع الوزير.

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و حسب النائب صاحب السؤال, لم يستفذ الفلاحون في المنطقة من التموين بالمياه رغم أن انجاز مشروع سنة 2013 تم من خلاله تزويد المنطقة بتجهيزات السقي الفلاحي لسقي 375 هكتار.

و أوضح الوزير أن "تأخر العملية 7 سنوات كاملة دفع بالعديد من الفلاحين إلى تقسيم الأراضي الفلاحية إلى قطع صغيرة و بيعها للخواص. ولكونها أراضي خاصة لم يتم مراقبتها".

و في رده على سؤال ثالث حول إشكالية التسربات في البئر العميق ببلدية بوشقرون بولاية بسكرة, قال السيد براقي أن الوزارة ستعمل على إنجاز تشخيص دقيق لوضعية البيئة باستعمال تقنية الكاميرا الرقمية مما يسمح بتقييم الاشغال, مبرزا أن هذا البئر مسير من طرف البلدية ويدخل ضمن صلاحياتها.

و أوضح أن الولاية أيضا قامت بالتجديدات السطحية للبئر كما تلقت تعليمات من الوزارة بالتكفل به قبل نهاية السنة المقبلة و تقييم الضرر على مستواه .