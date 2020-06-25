الجلفة: قدماء الكشافة الإسلامية ينظمون حملة "تشاركية" للتحسيس من مخاطر اللسعات العقربية بمناطق الظل

الجلفة - تم يوم الخميس بولاية الجلفة الشروع في "حملة تشاركية" للتحسيس من مخاطر اللسعات العقربية بمناطق الظل بمبادرة من المحافظة الولائية لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية, حسب ما علم يوم الخميس من مسؤوليها.

وأكد محمد الأمين برمان, مسؤول الفوج الكشفي "المنى" التابع لذات المحافظة بأن " القافلة التوعوية والتحسيسية من مخاطر اللسعات العقربية بمناطق الظل عرفت, لدى انطلاقها من بلدية الجلفة, مشاركة العناصر الكشفية للفوج, بمعية أعوان الحماية المدنية و المنضوين تحت لواء الهلال الأحمر الجزائري و كذا أعوان مصالح البلدية .

واستهدفت القافلة في يومها الأول عددا من الأحياء, الواقعة بمخارج مدينة الجلفة, على غرار حي " الزريع " و"الفصحى" و" بن سعيد", حيث "كان العمل دؤوبا بفضل تظافر جهود المشاركين في هذا الفعل الحضاري".

وأكد ل/وأج مسؤول الفوج الكشفي "المنى" أن "الجهد في هذه الحملة يرتكز على تكثيف سبل التحسيس والتوعوية من مخاطر اللسعات العقربية, بإتباع عدد من التوجيهات التي من شأنها الحد من مخاطرها في الوسط الريفي وحتى الحضري الذي يحاذي هذه المناطق."

وأضاف أن المبتغى من خلال عمر هذه الحملة الذي سيمتد لأسبوع كامل, "بلوغ عدد معتبر من الأحياء السكنية بمناطق الظل, في الوقت الذي يمتد النشاط لجل بلديات الولاية من خلال الأفواج الكشفية التابعة للمحافظة الولائية لقدماء الكشافة الإسلامية صاحبة المبادرة ."

ويشتمل النشاط الميداني للقافلة, تنظيم حملات تعقيم للقضاء على الحشرات, بما فيها العقارب, إلى جانب عمليات واسعة لتطهير وتنظيف للمحيط من مختلف الشوائب خاصة بعض الأماكن و البؤر التي تكون بيئة ملائمة لتكاثر هذه الحشرات, وفقا لذات المصدر.