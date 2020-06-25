وهران: الحكم على يماني هامل بأربع سنوات سجنا نافذا

وكان ممثل النيابة قد التمس في السابق إدانة المتهم بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة 3 ملايين دج.
وقد تمت متابعة يماني هامل، الذي يبلغ من العمر 64 سنة، بتهم الفساد وتبييض الأموال واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية والإثراء غير المشروع. وقد تم توقيف المتهم عقب إجراء تحقيق في أغسطس 2019.
وبسبب الظرف الصحي الحالي المتعلق بفيروس كورونا تمت المحاكمة عبر تقنية التواصل المرئي. وتم السماع للمتهم بحضور محاميه، الذين كانوا متواجدين في قاعة الجلسات لمحكمة وهران، عن مصدر مبلغ 50 مليون دج الذي منح له في ظروف مريبة لإنجاز عيادة تصفية الدم بصبرة (ولاية تلمسان).
وقد نفى المتهم، وهو شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، التهم المنسوبة إليه، معتبرا بأن "هذه القضية كانت مجرد سيناريو ملفق".
وبعد المداولة أدين يماني هامل ب 4 سنوات سجنا نافذا مع قرار بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية.