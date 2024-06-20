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ورقلة/كوفيد-19: تكريم عدد من مستخدمي الصحة نظير جهودهم في مكافحة الجائحة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 17:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
ورقلة/كوفيد-19: تكريم عدد من مستخدمي الصحة نظير جهودهم في مكافحة الجائحة

 

ورقلة - كرم عدد من أعضاء مستخدمي الصحة الواقفين في الجبهة الأمامية من المعركة الشرسة التي يخوضونها ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) من قبل سلطات ولاية ورقلة خلال حفل رمزي أقيم الأربعاء بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف.

واغتنم والي الولاية, أبو بكر الصديق بوستة, السانحة للتعبير عن الإعتراف والتقدير الكبير لهؤلاء المستخدمين, سيما السلك الطبي والشبه الطبي العاملين على مستوى هذا المرفق الإستشفائي, لما يتحلون به من مهنية وما يبذلونه من جهود معتبرة لمكافحة تفشي الجائحة.

وبالمناسبة أبرز الوالي أهمية ضمان وتوفير كافة الوسائل الضرورية لفائدة مستخدمي الصحة لأداء مهامهم في أفضل الظروف.

وفي الإطار ذاته, أعرب ذات المسؤول عن استنكاره الشديد لكل أشكال العنف والإعتداءات جسدية كانت أم لفظية أو معنوية التي تتعرض لها الطواقم الطبية التي تسهر على السلامة الصحية للمواطنين, سيما على مستوى الإستعجالات الطبية, مشددا على أهمية إخطار العدالة بمرتكبي هذه الأفعال الشنيعة .

آخر تعديل على الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 18:07
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ورقلة/كوفيد-19: تكريم عدد من مستخدمي الصحة نظير جهودهم في مكافحة الجائحة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 17:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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