إيليزي: تنصيب رتل متنقل لمكافحة حرائق غابات النخيل

ويتشكل هذا الرتل المتنقل من تعداد بشري يصل إلى 50 عنصرا من مختلف الرتب, مدعما بعشر مركبات من بينها سيارة اتصال وشاحنات إطفاء وأخرى ذات خزان للمياه (6.000 لتر ), مثلما أوضح لـ/وأج/ الملازم الأول بمصلحة الوقاية أحمد حصام .
وسيضمن هذا الرتل الذي يتم تنصيبه لأول مرة بالولاية, التدخل السريع وبفاعلية عالية عبر كامل تراب الولاية لإطفاء الحرائق التي تهدد الغطاء النباتي والمحصول الزراعي, كما سيسمح بالتدخل وتقديم الدعم والإمداد للولايات المجاورة في حال اقتضت الضرورة, مثلما أشار ذات المسؤول.
وتفعيلا لمخططها الوقائي في هذا الشأن أطلقت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية والغابات ، قافلة تحسيسية تجوب مختلف المحيطات الفلاحية والبساتين, قصد تحسيس الفلاحين بضرورة الإمتثال لقواعد السلامة والوقاية من حرائق الغابات والتدابير الواجب اتخاذها لتفادي نشوب الحرائق, سيما مع حلول فصل الصيف .
وتندرج هذه العملية تجسيدا للإستراتيجية العملياتية المنتهجة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الشركاء لمكافحة حرائق الغابات والتي تشكل أبرز الأخطار المهددة للمحاصيل الزراعية والثروة الغابية , سيما خلال فصل الحر, كما أشير إليه .