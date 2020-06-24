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مستغانم: استرجاع ثلاثة طيور محمية (محافظة الغابات)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 15:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

مستغانم - استرجع أعوان الغابات بمستغانم مؤخرا ثلاثة طيور محمية من نوع "الصقر الحوام" أو "صقر السهول" و"الصقر باز شاهين" وطائر "السمامة"، حسبما علم يوم الأربعاء من خلية الإعلام والاتصال للمحافظة الولائية للغابات.

وأوضح المصدر أن العملية الأولى تمت خلال دورية مراقبة عادية قام بها أعوان الغابات بالقرب من دوار المقطع المحاذي للمنطقة الرطبة المصنفة ضمن اتفاقية رامسار الدولية ببلدية فرناكة (غرب ولاية مستغانم).

وتم خلال هذه الدورية، يضيف نفس المصدر، ضبط شخص في حالة تلبس بجنحة حيازة ونقل حيوان محمي من نوع "الصقر الحوام".

وتمت العملية الثانية خلال دورية مشتركة بين أعوان إقليم الغابات لسيدي علي وأفراد الدرك الوطني حيث سمحت بتوقيف شخص وبحوزته طائر من نوع صقر باز شاهين يستعمل في الصيد غير الشرعي يضيف ذات المصدر.

وتم على الفور تحرير محضرين بالمخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 12-235 الذي يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية والقانون 04-07 المتعلق بالصيد وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم الطائرين إلى حديقة الحيوانات والتسلية "موستالاند" لمستغانم.

ومن جهة أخرى عثر أحد المواطنين القاطنين بحي تيجديت العتيق بعاصمة الولاية السبت الماضي على طائر من نوع "السمامة" على سطح منزله وقام بتسليمه لمحافظة الغابات.

وبعد عرض الطائر على الطبيب البيطري تم إطلاقه من أعالي جبل الديس شمال مدينة مستغانم كما أشير إليه.

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مستغانم: استرجاع ثلاثة طيور محمية (محافظة الغابات)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 15:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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