مستغانم: استرجاع ثلاثة طيور محمية (محافظة الغابات)

وأوضح المصدر أن العملية الأولى تمت خلال دورية مراقبة عادية قام بها أعوان الغابات بالقرب من دوار المقطع المحاذي للمنطقة الرطبة المصنفة ضمن اتفاقية رامسار الدولية ببلدية فرناكة (غرب ولاية مستغانم).
وتم خلال هذه الدورية، يضيف نفس المصدر، ضبط شخص في حالة تلبس بجنحة حيازة ونقل حيوان محمي من نوع "الصقر الحوام".
وتمت العملية الثانية خلال دورية مشتركة بين أعوان إقليم الغابات لسيدي علي وأفراد الدرك الوطني حيث سمحت بتوقيف شخص وبحوزته طائر من نوع صقر باز شاهين يستعمل في الصيد غير الشرعي يضيف ذات المصدر.
وتم على الفور تحرير محضرين بالمخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 12-235 الذي يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية والقانون 04-07 المتعلق بالصيد وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم الطائرين إلى حديقة الحيوانات والتسلية "موستالاند" لمستغانم.
ومن جهة أخرى عثر أحد المواطنين القاطنين بحي تيجديت العتيق بعاصمة الولاية السبت الماضي على طائر من نوع "السمامة" على سطح منزله وقام بتسليمه لمحافظة الغابات.
وبعد عرض الطائر على الطبيب البيطري تم إطلاقه من أعالي جبل الديس شمال مدينة مستغانم كما أشير إليه.