وهران: أزيد من 141 مليون دج للتكفل بمناطق الظل ببلدية وادي تليلات

وتستهدف هذه المشاريع جزء منها ممول من ميزانية الولاية بأزيد من 75 مليون دج مناطق الفواتحية والشقاليل والمفاتحية والشماليل والمهدية والتوميات ببلدية وادي تليلات بتعداد سكاني يناهز 3.900 نسمة.
ومن مجمل هذه المشاريع ثلاثة منها منتهية ويتعلق الأمر بإعادة تجديد الإنارة العمومية بالمفاتحية وترميم قناة صرف مياه الأمطار بمدخل منطقة المهدية وتكسية الطريق الرابط بين المفاتحية والشماليل ومزرعة بني عنتر على مسافة 2ر2 كلم.
كما تم الشروع في تجسيد أربعة مشاريع أخرى وتخص التهيئة الحضرية لحي 91 مسكن بمنطقة الشقاليل وتكسية طرقات بمنطقة المفاتحية وإعادة تهيئة شبكة المياه الصالحة للشرب على طول 6 كم بمنطقة التوميات وكذا إعادة تأهيل الطريق البلدي رقم 5 الرابط بين الطريق رقم 13 بين المهدية والشقاليل والفواتحية.
كما سيتم خلال الأيام القادم ربط 150 مسكنا بمنطقة الشقاليل بالغاز الطبيعي حيث يبلغ طول الشبكة 73ر2 كم.
وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع أزيد من 3ر6 مليون دج من ميزانية بلدية وادي تليلات و7ر1 مليون دج مساهمة من الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.
وخلال زيارته لمنطقة الشقاليل التابعة لبلدية وادي تليلات اليوم أبرز والي وهران عبد القادر جلاوي في تصريح إعلامي أنه تم إحصاء 133 منطقة ظل بولاية وهران ويجري حاليا تجسيد بعض العمليات التنموية من شانها تحسين الإطار المعيشي للمواطن برخصة برنامج تقدر ب 25ر4 مليار دج في إطار مختلف البرامج القطاعية والمركزية ومخططات البلدية وميزانية الولاية.
ومن جهة ثانية، دعا السيد جلاوي مديريتي السكن والفلاحة إلى إيجاد الحلول لانجاز السكنات الريفية لفائدة سكان مناطق الظل باعتبار أن هذه المناطق ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى.