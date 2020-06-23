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إيفاد لجنة الأسبوع القادم إلى الجلفة للتكفل بمشاكل التموين بالماء الشروب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

الجلفة - سيتم في غضون الأسبوع المقبل إيفاد لجنة إلى ولاية الجلفة بهدف التدقيق في مشاكل التسيير على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه وكذا مديرية الموارد المائية, حسب ما كشف عنه يوم الثلاثاء وزير الموارد المائية, أرزقي براقي.

وأوضح الوزير على هامش زيارته للولاية بأن اللجنة التي سيتم إيفادها "تتشكل من مدير مركزي وممثل عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة وممثلين عن المديرية العامة للجزائرية للمياه, و تعمل تحت إشراف والي الولاية و تقدم إقتراحات للوصول للحلول وضمان تدخل بطريقة نهائية".

وكان السيد أرزقي قد أكد بأن "العجز الكبير الحاصل في مجال الماء الشروب بولاية الجلفة, مرده إلى مشاكل في التسيير المحلي و ليس المركزي" و في الاشخاص المكلفين بالتسيير, مبرزا أن "مؤسسات القطاع تتوفر على الإمكانات والقدرات وكل الخبرات".

وقال في هذا الشأن : "لا نقبل بأن يكون المواطن رهينة تصرفات أشخاص" مشيرا إلى أن هناك تعليمات صارمة لأجل حسن التنظيم في التسيير, ليعود بالفائدة على المواطن بدرجة أولى في الوقت الذي تعاني غالبية البلديات من تذبذب في عملية التموين".

وكان الوزير قد أشرف بمنطقة "الدزيرة"(30 كلم عن مدينة الجلفة) على تدشين ووضع في الخدمة لمحطة التزويد بالماء الشروب لفائدة سكان عاصمة الولاية, وذلك لتقوية القدرات الخاصة بالتموين.

وتتضمن هذه المحطة, التي وضعت حيز الخدمة, إنجاز 8 آبار وشبكة ربط بين هذه المنشآت, خصص لها غلافا ماليا يقارب 400 مليون دج وكذا قناتين لجر إحداهما بطول 7 كلم ,خصص لمشروعيهما 540 مليون دج, كما رُصد لإنجاز هذه المحطة زهاء 200 مليون دج.

للتذكير, كان الوزير قد استهل زيارته للولاية بمعاينة منشآت التخزين بالمنطقة المسماة "شيبوط" والتي بها خزانات مياه تمون الجهة الشمالية للولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
إيفاد لجنة الأسبوع القادم إلى الجلفة للتكفل بمشاكل التموين بالماء الشروب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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