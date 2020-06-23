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سكيكدة: إيداع قاتل زوجته بحي عيسى بوكرمة رهن الحبس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

سكيكدة- أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة يوم الثلاثاء بإيداع رجل يبلغ من العمر 59 سنة رهن الحبس عن جناية "القتل العمد مع سبق الإصرار" و التي طالت زوجته البالغة من العمر 48 سنة يوم الجمعة المنصرم بحي عيسى بوكرمة بمدينة سكيكدة حسب ما علمته وأج من خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة قامت بتقديم المشتبه به أمام المحكمة المختصة بعد استكمال مجريات التحقيق.

وتعود حيثيات القضية حسب ذات المصدر, إلى يوم الجمعة الفارط, حيث تقدم إلى المصالح المناوبة بالأمن الحضري الرابع بحي عيسى بوكرمة بمدينة سكيكدة المشتبه به للتبليغ عن قيامه بالتعدي بالضرب بواسطة سلاح أبيض على زوجته داخل مسكنه العائلي بذات الحي.

وأردف ذات المصدر بأنه تم التنقل الفوري إلى عين المكان مع الاتصال بمصالح الحماية المدنية حيث تمت معاينة الضحية التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة قبل أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بتبليغ النيابة المختصة و كذا الطبيب الشرعي لمستشفى سكيكدة و معاينة مسرح الجريمة حيث وجدت أداة الجريمة ( فأس حديدي) مرمية قرب رأس الضحية.

وقد بينت مجريات التحقيق بأن وفاة الضحية كانت نتيجة تعرضها لعدة ضربات بأداة صلبة ( فأس حديدي) بالرأس من طرف زوجها أثناء قيامها ببعض شؤون المنزل سببت لها جروحا بليغة أدت إلى وفاتها داخل مسكنها العائلي.

كلـمات مفتـاحيــة :
سكيكدة: إيداع قاتل زوجته بحي عيسى بوكرمة رهن الحبس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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