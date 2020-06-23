مستغانم: الإطاحة بثلاث شبكات لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة

مستغانم - تمكنت الشرطة القضائية للأمن الولائي لمستغانم من الإطاحة بثلاث شبكات إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، حسبما علم يوم الثلاثاء من هذا السلك الأمني.

وأوضح الملازم الأول للشرطة كشيشات أحمد من المصلحة الولائية للشرطة القضائية لوأج أن "العمليات الثلاث التي قامت بها الفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرقة مكافحة المخدرات أسفرت عن حجز 3.557 قرص مهلوس و800 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 610 ألاف دج من عائدات الترويج وثلاث سيارات".

وتمت الإطاحة بالشبكة الأولى التي تتكون من 4 أشخاص في حالة تلبس أثناء عقد صفقة لبيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لأحد زبائنها يضيف ذات المصدر.

وتم وفقا لذات المتحدث، خلال هذه العملية توقيف رئيس الشبكة وأحد مساعديه وحجز 645 قرص مهلوس وسيارتين و30 ألف دج من عائدات الترويج وهواتف نقالة.

ووضعت ذات الفرق حد لنشاط الشبكة الثانية المكونة من شخصين بعد أن ضبطت بحوزتها بموضعين مختلفين 3.108 أقراص مهلوسة خلال عملية ترويج لهذه المؤثرات العقلية بمدينة مستغانم يضيف الملازم الأول كشيشات.

وتم الإيقاع بالشبكة الإجرامية الثالثة التي تتكون من ثلاث أشخاص وبحوزتها 800 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 580 ألف دج و4 أقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء مثلما أشير اليه.

وقامت مصالح الأمن الولائي بإنجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين و تقديمهم اليوم الثلاثاء أمام وكيل الجهورية لدى محكمة مستغانم، كما أشار إليه المصدر.