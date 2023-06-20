الجلفة: رصد 450 مليون دج لمعالجة مصبات الصرف الصحي العشوائية وإنجاز قناة رئيسية للتطهير بواد ملاح

وقبل أن يعاين الوزير محطة تصفية المياه المستعملة بعاصمة الولاية , وقف على وضعية التدفق العشوائي الحاصل لمياه الصرف الصحي بــ"واد ملاح" الذي يشق مدينة الجلفة , إذ تأسف لهذا الوضع "غير المقبول بتاتا" كما قال , مشيرا الى معاناة مواطني المدينة من إنبعاث الروائح الكريهة.

وألح الوزير على مسؤولي قطاعه بالولاية على ضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بالمشروع و اقتراح إسنادا بعض أشغاله النوعية للديوان الوطني للتطهير وأشغال أخرى تمنح لمرافقة المقاولات المحلية في بعث مثل هذه المشاريع وتحريك ديناميكيتها.

وستتضمن أشغال مشروع " واد ملاح " الذي يندرج, وفقا لما صرح به الوزير "في إطار الحفاظ على الصحة العمومية", إنشاء قناة رئيسية للصرف الصحي يوصل مجراها النهائي بإتجاه محطة تصفية المياه المستعملة , في الوقت الذي تخصص أشغال أخرى للقضاء على المصبات العشوائية المترامية هنا وهناك.

ولدى معاينته لمحطة تصفية المياه المستعملة و الإستماع لشروحات مفصلة حول هذا المكسب الهام الذي يتربع على مساحة 11 هكتار وبه تجهيزات ومنشآت نوعية لتصفية المياه , أعرب السيد براقي عن إمتعاضه من عدم الاستفادة الكلية من نشاط المحطة حيث يقتصر عملها حاليا على التصفية النسبية و إعادة صب الماء بــ" واد ملاح" .

ودعا القائمين على المحطة من مسؤولي ديوان التطهير بالولاية إلى ضرورة التنسيق مع مديرية البيئة لضمان مراقبة مصبات المؤسسات الصناعية , وكذا التنسيق مع المصالح الفلاحية لأجل الإستغلال الأمثل للمورد المائي الذي ينتج عن نشاط المحطة .

كما عاين الوزير مشاريع ذات صلة بتحسين وضعية الماء الشروب بعاصمة الولاية انطلاقا من محطة " الدزيرة " ببلدية عين الإبل وكذا بمنطقة "شيبوط " .