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الجلفة: رصد 450 مليون دج لمعالجة مصبات الصرف الصحي العشوائية وإنجاز قناة رئيسية للتطهير بواد ملاح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

الجلفة - كشف وزير الموارد المائية, أرزقي براقي, يوم الثلاثاء بولاية الجلفة , عن رصد قطاعه لغلاف مالي بقيمة 450 مليون دج لحل مشاكل مصبات الصرف الصحي العشوائية وإنجاز قناة رئيسية للتطهير بــ "واد ملاح" بعاصمة الولاية .

وقبل أن يعاين الوزير محطة تصفية المياه المستعملة بعاصمة الولاية , وقف على وضعية التدفق العشوائي الحاصل لمياه الصرف الصحي بــ"واد ملاح" الذي يشق مدينة الجلفة , إذ تأسف لهذا الوضع "غير المقبول بتاتا" كما قال , مشيرا الى معاناة مواطني المدينة من إنبعاث الروائح الكريهة.

وألح الوزير على مسؤولي قطاعه بالولاية على ضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بالمشروع و اقتراح إسنادا بعض أشغاله النوعية للديوان الوطني للتطهير وأشغال أخرى تمنح لمرافقة المقاولات المحلية في بعث مثل هذه المشاريع وتحريك ديناميكيتها.

وستتضمن أشغال مشروع " واد ملاح " الذي يندرج, وفقا لما صرح به الوزير "في إطار الحفاظ على الصحة العمومية", إنشاء قناة رئيسية للصرف الصحي يوصل مجراها النهائي بإتجاه محطة تصفية المياه المستعملة , في الوقت الذي تخصص أشغال أخرى للقضاء على المصبات العشوائية المترامية هنا وهناك.

ولدى معاينته لمحطة تصفية المياه المستعملة و الإستماع لشروحات مفصلة حول هذا المكسب الهام الذي يتربع على مساحة 11 هكتار وبه تجهيزات ومنشآت نوعية لتصفية المياه , أعرب السيد براقي عن إمتعاضه من عدم الاستفادة الكلية من نشاط المحطة حيث يقتصر عملها حاليا على التصفية النسبية و إعادة صب الماء بــ" واد ملاح" .

ودعا القائمين على المحطة من مسؤولي ديوان التطهير بالولاية إلى ضرورة التنسيق مع مديرية البيئة لضمان مراقبة مصبات المؤسسات الصناعية , وكذا التنسيق مع المصالح الفلاحية لأجل الإستغلال الأمثل للمورد المائي الذي ينتج عن نشاط المحطة .

كما عاين الوزير مشاريع ذات صلة بتحسين وضعية الماء الشروب بعاصمة الولاية انطلاقا من محطة " الدزيرة " ببلدية عين الإبل وكذا بمنطقة "شيبوط " .

كلـمات مفتـاحيــة :
الجلفة: رصد 450 مليون دج لمعالجة مصبات الصرف الصحي العشوائية وإنجاز قناة رئيسية للتطهير بواد ملاح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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