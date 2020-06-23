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مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال (تيبازة): "سيتم عرض المشروع على الحكومة لدراسته"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

تيبازة - صرح وزير الأشغال العمومية و النقل, فاروق شيالي, يوم الثلاثاء من تيبازة أن مصالحه ستعرض مشروع ميناء التجاري للوسط "الحمدانية" بشرشال على الحكومة من أجل اعادة دراسته.

و أوضح الوزير في رده على سؤال لواج أنه "سيتم لاحقا دراسة مشروع الميناء التجاري للوسط, الذي وقع الاختيار في وقت سابق على منطقة الحمدانية شرقي شرشال لاحتضانه, من قبل الحكومة و اتخاذ قرار بشأنه".

و أضاف الوزير الذي كان برفقة والي تيبازة, حاج عمر موسى, أنه "سيتم إعادة دارسة ملف المشروع بجميع جوانبه بما فيها الاقتصادية و الاجتماعية و الاستراتيجية و مدى تأثيره على قطاع الفلاحة".

كما أبرز انه مشروع ضخم يتطلب هياكل عديدة و كبيرة على غرار خط السكة الحديدية و طرق سريعة إلى غيرها من المنشآت الأخرى.

و بخصوص مشروع الطريق السريع الاجتنابي لمدينة شرشال الذي يمتد على مسافة أزيد من 18 كلم طولي و يحتوي على 7 منشآت فنية, أكد الوزير شيالي على ضرورة المراقبة الأسبوعية لسير الأشغال حيث يسجل المشروع تأخرا في الإنجاز.

و أبدى في السياق انشغاله من عدم التزام مقاولات الإنجاز بآجال تسليم المشروع المتوقعة شهر نوفمبر القادم، حيث يعرف حاليا نسبة تقدم تقدر ب98 بالمائة إلا أنه سجل تأخرا بخصوص شطر يقدر ب1300 متر منها جسر عملاق يسمح باجتناب مدينة سيدي غيلاس.

و في سؤال آخر متعلق باستكمال أشغال مشروع الطريق السريع "البحري-السياحي" إلى غاية مدينة الداموس على الحدود مع ولاية الشلف، قال الوزير أن "مصالحه تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية وفقا للأولويات".

وشدد في هذا السياق على ضرورة التوجه نحو مناطق الظل و فك العزلة على المواطنين و المناطق المهمشة، مبرزا أنها عملية وغير مكلفة ماليا إلا أن لها آثار اجتماعية كبيرة على المواطنين.

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مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال (تيبازة): "سيتم عرض المشروع على الحكومة لدراسته"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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