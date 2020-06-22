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الأغواط: تسليم السد الجوفي بتاجموت للوكالة الوطنية للسدود من أجل إعادة تهيئته

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 18:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

الأغواط - دعا وزير الموارد المائية أرزقي براقي يوم الاثنين بولاية الأغواط إلى تسليم السد الجوفي ببلدية تاجموت إلى الوكالة الوطنية للسدود من أجل إعادة تهيئته.

وأوضح الوزير على هامش تفقده هذه المنشأة المائية في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية أنه "يتعين تسليم السد الجوفي ببلدية تاجموت إلى الوكالة الوطنية للسدود من أجل إعادة تهيئته و تسييره بما يتماشى مع احتياجات هذه المنطقة ذات الخصوصية الفلاحية".

وبالمناسبة شدد السيد براقي على مسألة احترام الجانب التاريخي و الفني للسد أثناء عملية الترميم, باعتباره منشأة مائية تقليدية يعود تاريخ بنائها إلى أربعينيات القرن الماضي.

وأعلن خلال هذه الزيارة أنه سيتم استلام سد سكلافة ببلدية وادي مزي نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح ممثل شركة كوسيدار خلال عرض حول المشروع قدمه أمام وزير الموارد المائية أن نسبة الأشغال بلغت في هذه المنشأة المائية أزيد من 98 %, في حين تم اقتناء ما نسبته 97 % من المعدات و التجهيزات الخاصة بالسد.

وسيسمح سد سكلافة بتموين خمس (5) بلديات بالمياه الصالحة للشرب (وادي مزي وتاجموت وعين ماضي و الخن? و الأغواط).

وأعلن بمناسبة هذه الزيارة الميدانية لوزير القطاع عن استلام سبعة (7) خزانات مائية بسعة 500 متر مكعب لكل واحد منها والتي تتواجد عبر مختلف بلد يات الولاية .

ومنح وزير القطاع الضوء الأخضر للشروع في دراسة استكمال مشروع بناء الجدار الواقي الفاصل بين مدينة الأغواط و مجرى وادي مزي.

وفي ندوة صحفية عقدها في ختام هذه الزيارة, أعلن وزير الموارد المائية أن قطاعه سيساهم بما مجموعه 120 مليون دج لدعم ساكنة مناطق الظل, و ذلك على ضوء الدراسة التي أجرتها مصالح ولاية الأغواط.

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الأغواط: تسليم السد الجوفي بتاجموت للوكالة الوطنية للسدود من أجل إعادة تهيئته
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 18:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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