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وزير الفلاحة يدعو من أم البواقي المستثمرين للاندماج في مجال تحويل المنتجات الفلاحية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 17:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

أم البواقي - دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية، الشريف عماري يوم الاثنين من أم البواقي المستثمرين للاندماج في مجال تحويل المنتجات الفلاحية مؤكدا بانهم سيتلقون دعم الوزارة في ذلك.

واكد السيد عماري في تصريح ل/وأج على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها بولاية أم البواقي ان "جميع المستثمرين ممن لديهم رغبة في تحويل المنتجات الفلاحية إلى الاستثمار سيحظون بمرافقة و متابعة في هذا المجال".

و قال بالمناسبة أنه تحدث مع المسؤولين المحليين لقطاع الفلاحة و حثهم على المبادرة لاستقطاب مستثمرين من داخل الولاية و خارجها و بشكل خاص الشباب، مشيرا الى قدرات ولاية أم البواقي الإنتاجية في المجال الفلاحي و في تربية الحيوانات القابلة للتثمين على غرار الصوف و الجلود و الحليب إضافة إلى الثوم و غيرها.

و كان السيد عماري قد أشرف في مستهل زيارته لولاية أم البواقي على تدشين مركب لتخزين الحبوب بمنطقة طاقزة ببلدية سيقوس بسعة 30 ألف طن حيث اسدى تعليمات لتسهيل تخليص الفلاحين الذين يودعون منتجاتهم لدى تعاونيات الحبوب و البقول الجافة من خلال بنك الفلاحة و التنمية الريفية في آجال لا تتجاوز 24 ساعة شريطة أن يكونوا حائزين على حسابات جارية لدى البنك".

وأضاف بأن "هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة الفلاحين في ظل الظرف الصحي الاستثنائي السائد و كذا تفاديا لتسجيل ضغط على التعاونيات الفلاحية".

وتنقل الوزير بعدها إلى مستثمرة فلاحية مختصة في الأشجار المثمرة لأحد الشباب المستفيدين من دعم الدولة في إطار الصندوق الوطني للتنمية الريفية "استفاد من 500 شجرة مثمرة و 30 خلية نحل مملوءة".

وبذات الموقع أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية بأن قطاعه الوزاري "سيظل دوما إلى جانب المستثمرين الشباب" و قدم بالمناسبة للشاب صاحب المستثمرة "مقرر دعم" لإنجاز نظام للسقي بالتقطير على مستوى المستثمرة و كذا أحواض مائية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الفلاحة يدعو من أم البواقي المستثمرين للاندماج في مجال تحويل المنتجات الفلاحية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 17:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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