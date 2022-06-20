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سطيف: حجز 4 آلاف قرص مهلوس

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 14:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

سطيف - تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف من توقيف عصابة تتكون من 3 أشخاص و حجز ما مجموعه 4 آلاف قرص مهلوس حسب ما علم يوم الأحد من مسؤول خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني.

و أوضح ذات المصدر أن هذه العملية المندرجة في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أسفرت أيضا عن حجز مبلغ مالي قدره 560 ألف دج يعتبر من عائدات الترويج و 3 مركبات سياحية كانت تستعمل من طرف أفراد العصابة.

و تعود حيثيات هذه القضية إلى استغلال معلومات تفيد بنشاط مجموعة أشخاص في ترويج المهلوسات حيث تم تكليف فوج مموه بالزي المدني بترصد وتتبع تحركات المشتبه بهم و بعد أن تم تحديد هوياتهم والأماكن التي يرتادونها تمكن أفراد الفرقة من توقيفهم في حالة تلبس بحيازة الكمية المذكورة من المؤثرات العقلية.

و بإستكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه بهم الثلاثة عن تهمة "الحيازة بغرض الوضع للبيع للمؤثرات العقلية"أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

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سطيف: حجز 4 آلاف قرص مهلوس
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 14:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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