الشلف: تشييع جنازة شهيد الواجب العريف مصطفى زناندة بتنس

الشلف - شيعت زوال يوم الأحد بمقبرة " الشعارير" بتنس (55 كلم شمال الشلف) جنازة العريف مصطفى زناندة الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه الوطني خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر ببلدية طارق بن زياد (ولاية عين الدفلى) بالناحية العسكرية الأولى مع جماعة إرهابية مسلحة.

وحضر مراسم الجنازة أفراد عائلة الشهيد و والي الولاية, مسعود جاري, وكذا السلطات العسكرية والأمنية وعدد من مواطني حي "واد القصب" و مدينة تنس, في جو مهيب خيّم عليه الحزن الشديد لفقدان هذا الشاب المشهود له بحسن الخلق وحب الوطن.

وكان بيان لوزارة الدفاع الوطني قد أوضح أن "مفرزة للجيش الوطني الشعبي اشتبكت مساء أمس السبت مع جماعة إرهابية مسلحة بمنطقة قعدة الحجر, ببلدية طارق بن زياد, ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى, مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد زناندة مصطفى أثناء أدائه لواجبه الوطني".

وأضاف البيان أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في العملية التي ما تزال متواصلة, اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين".

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