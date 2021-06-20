جيجل: إحباط محاولة نهب 60 مترا مكعبا من الرمال بشاطئ تاسوست

جيجل - تمكن عناصر الدرك الوطني من إحباط محاولة لنهب 60 مترا مكعبا من الرمال واسترجاع 500 متر مكعب أخرى كانت مهيأة للسرقة و ذلك بشاطئ تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر (10 كلم شرق جيجل)، حسبما علم يوم الأحد من رئيس خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني، النقيب محمد همادة.

وأوضح ذات المسؤول لوأج أن العملية تمت خلال مداهمة استهدفت شاطئ تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر في الساعات الأولى من نهار اليوم تم على إثرها إحباط محاولة لنهب وسرقة 60 مترا مكعبا من الرمال كانت محملة على متن أربع (4) شاحنات.

كما أسفرت نفس العملية عن استرجاع 500 متر مكعب أخرى من الرمال كانت مهيأة للنهب مع حجز الشاحنات الأربع التي كانت تستعمل لهذا الغرض بالإضافة إلى دراجة هوائية تستغل في متابعة ومراقبة حركة عناصر الدرك الوطني.

وأضاف المتحدث أن عناصر الدرك الوطني قد كثفوا من تواجدهم للتصدي لمختلف الشبكات المختصة في نهب رمال البحر و هي الظاهرة التي استفحلت في الفترة الأخيرة وتسببت في الكثير من الأحيان في ترهيب المواطنين من خلال استغلال ناهبي الرمال لظروف الليل والسير بالشاحنات في الاتجاه المعاكس للطريق و دون أضواء.

و قد تم خلال الفترة الممتدة من الفاتح يناير 2020 إلى غاية شهر يونيو الحالي استرجاع 2360 مترا مكعبا من رمال البحر و حجز 12 شاحنة وسيارتين سياحيتين ودراجة هوائية كانت تستعمل في متابعة مراقبة دوريات عناصر الدرك إضافة إلى توقيف خمسة (5) متورطين في عمليات نهب الرمال، حيث تم إعداد ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم للعدالة .