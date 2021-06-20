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انتشال ثالث جثة في ظرف 72 ساعة بشاطئ غرب تيبازة

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 16:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

تيبازة - انتشلت سفينة صيد سمك بعرض شواطئ شرشال يوم الأحد جثة شخص تعد الثالثة في ظرف 72 ساعة الأخيرة بالسواحل الغربية لولاية تيبازة, حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

و أوضحت المصادر أن "عناصر الحماية تدخلت لنقل جثة شخص بعدما علقت بشباك أحد سفن الصيد لبحارة شرشال بينما كان طاقهما في رحلة صيد بأعماق البحار".

و يتعلق الأمر بجثة شاب في حالة غير متقدمة من التعفن يرجح أن يكون عشريني, تم نقلها من ميناء الصيد البحري لشرشال و وضعها بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

و تكون هذه العملية الثالثة من نوعها التي تسجل بالسواحل الغربية لولاية تيبازة في ظرف 72 ساعة الأخيرة بعد عمليتين متفرقتين تمكنت خلالها القوات البحرية من انتشال جثتين لشخصين مجهولي الهوية بكل من الداموس (يوم الخميس) و شرشال (يوم الجمعة).

و فتحت من جهتها الجهات القضائية المختصة تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الغرق بعد عرضهم على الطبيب الشرعي.

و أشارت ذات المصادر إلى أنه إلى حين تحديد هويتهم، يرجح أن تكون الجثث التي عثر عليها متفرقة, لشباب في العقد العشرين هلكوا منذ أيام فقط على اعتبار أنها (الجثث) لم تكن في حالة متقدمة من التعفن.

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انتشال ثالث جثة في ظرف 72 ساعة بشاطئ غرب تيبازة
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 16:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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