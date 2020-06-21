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تيبازة: مخطط أمني لمواجهة تفشي كورونا خلال موسم الإصطياف

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

تيبازة - سطرت المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتيبازة مخططا أمنيا خاصا لمواجهة تفشي جائحة كورونا خلال موسم الاصطياف، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لذات الجهاز.

و يتعلق الامر بمخطط أمني سخر له كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تحوز عليها قيادة الدرك الوطني، مثلما اضاف بيان خلية الاعلام و الصحافة للمجموعة الإقليمية الدرك الوطني.

وتم حسب بيان الدرك الوطني، وضع نقاط مراقبة ثابتة و أخرى متحركة على مستوى كامل المداخل المؤدية إلى الشواطئ المحروسة و غير المحروسة لمنع دخول المصطافين إليها تفاديا لكافة التجمعات التي تشجع على انتشار جائحة كورونا.

كما أولت قيادة الدرك الوطني اهمية للجانب التوعوي، حيث يتم تقديم جملة من النصائح و الإرشادات لتوعية المواطنين حول خطورة الوضع من تفشي هذا الوباء و تفادي التجمعات واحترام تدابير التباعد الاجتماعي و وضع الكمامة.

و أوضح البيان ان المخطط الامني يندرج في اطار مواصلة تنفيذ التدابير الوقائية و الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا سيما منها تنفيذ القرار الولائي المتعلق بالغلق المؤقت للشواطئ تزامنا مع دخول موسم الاصطياف.

من جهة أخرى، كشف بيان الدرك الوطني عن رفع 324 مخالفة ضد الأشخاص في الفترة الممتدة من الفاتح يونيو الجاري الى غاية يومنا هذا لعدم الالتزام بالمراسيم و القرارات الإدارية خلال أوقات تطبيق التدابير الصحية من الساعة الثامنة مساءا إلى الخامسة صباحا فيما تم حجز 60 مركبة و وضعها بالمحشر.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيبازة: مخطط أمني لمواجهة تفشي كورونا خلال موسم الإصطياف
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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