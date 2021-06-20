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وهران: نقل أكثر من 1000 قطعة أثرية إلى المتحف "أحمد زبانة" (متحف)

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

وهران - تم مؤخرا نقل 1.039 قطعة أثرية تعود إلى الفترة القديمة، والتابعة للموقع الأثري البنيان بولاية معسكر إلى المتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة " لوهران بغية الحفاظ على هذا التراث المادي حسبما، استفيد يوم الأحد لدى هذه المؤسسة المتحفية.

وتشمل هذه التحف الأثرية التي هي عبارة عن جرار ونقشيات وبعض القطع النقدية والحلي وأغلبها قطع فخارية وجميعها تعود إلى فترة قديمة، حسبما أبرزته ل/وأج رئيسة مصلحة الجرد.

وسيتم وضع هذه المجموعات الأثرية التي تم استلامها من مديرية الثقافة لولاية معسكر منذ أكثر من أسبوع كوديعة لوقت مؤقت في انتظار إعادتها سواء لمديرية الثقافة أو هيئة ثقافية أخرى كما أضافت، هوارية لطفي.

وجاءت عملية استلام هذه التحف بعد أن طالبت وزارة الثقافة من المديرية المذكورة نقل هذه القطع الى المتحف وفق قانون حماية التراث الثقافي الذي ينص على أنه في حالة انعدم متحف تعرض فيه التحف يجب نقلها إلى أقرب متحف لتلك المنطقة من أجل الحفاظ عليها، كما أشير إليه.

والجدير بالذكر فان هذه القطع الأثرية تم حجزها ببلدة البنيان (معسكر) في 2016 من طرف مصالح الدرك الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: نقل أكثر من 1000 قطعة أثرية إلى المتحف "أحمد زبانة" (متحف)
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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وهران: نقل أكثر من 1000 قطعة أثرية إلى المتحف "أحمد زبانة" (متحف)

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