"أبواب الوزارة المنتدبة المكلفة بالحاضنات مفتوحة أمام أي مبادرة لتنمية مناطق الظل"

المسيلة - أكد الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة المكلف بالحاضنات, نسيم ضيافات, يوم الأحد من مقرة بولاية المسيلة بأن "أبواب وزارته تظل مفتوحة أمام أي مبادرة أو مقترح من شأنهما المساهمة في تنمية المناطق الداخلية و مناطق الظل على وجه الخصوص".

و أوضح الوزير المنتدب الذي كان بمعية وزيرة التكوين و التعليم المهنيين هيام بن فريحة خلال زيارتهما لمنطقتي الظل "المالح و أولاد عريبة" ببلدية مقرة, بأن "الجميع مدعوون إلى استغلال كل القنوات المتاحة لاسيما شبكات التواصل الاجتماعي و جمعيات المجتمع المدني لأجل طرح الانشغالات التي يرفعها الشباب عموما و القاطنين بمناطق الظل خصوصا و كذا المساهمة في حل مشكل البطالة على غرار استحداث مؤسسات شبانية مصغرة".

من جهتها صرحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة بأن "إحصاء و ضبط احتياجات التكوين بمناطق الظل سيتجسد من خلال الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات سكان هذه المناطق".

و أكدت الوزيرة بأنه سيتم فتح تخصصات "تراعي خصوصيات هذه المناطق مما سيسمح مستقبلا باستحداث مؤسسات تساهم في تنمية هذه المناطق".

وكان الوزيران قد اطلعا خلال هذه الزيارة الميدانية, على المشاريع التي استفادت منها منطقتي الظل المالح و أولاد عريبة و التي من بينها على وجه الخصوص إنجاز جسر على وادي المالح بقيمة 13 مليون دج من شأنه فك العزلة على المنطقة فضلا عن إنجاز مطعم مدرسي بمنطقة أولاد عريبة.

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كما سيطلع الوزيران على عدة مؤسسات تكوينية بعاصمة الولاية فضلا عن وحدة لإنتاج أنابيب الصرف الصحي ببلدية برهوم تم استحداثها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.