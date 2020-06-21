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غرداية: حملة جني عنب المائدة في أوجها بمزارع جنوب الولاية

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

غرداية - بلغت حملة جني عنب المائدة أوجها هذا الأحد بولاية غرداية عبر أهم بساتين زراعة الكروم المحصورة بين مناطق المنصورة و حاسي لفحل وكذا بين حاسي غنام والمنيعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم (1) بجنوب ولاية غرداية, كما لوحظ.

وقد باشر مزارعو الكروم منذ منتصف شهر يونيو الجاري في أولى عمليات الجني بهذه المناطق الجديدة لبساتين الكروم التي تصل مساحتها إلى نحو 450 هكتار من بينها 270 هكتار منتجة، كما ذكرت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

و زرعت عبر نحو عشرة مستثمرات "رائدة" مختلف أصناف العنب سيما منها "كاردينال وسابال والعنب الأحمر و الأسود" وهي الأصناف التي جلبت من شمال البلاد بغرض إنتاج عنب المائدة المبكر.

و يقوم مزارعو الكروم و هم جالسين على الركبتين أمام خطوط محاصيل العنب بقطف وبعناية متناهية وفى أجواء احتفالية عناقيد العنب و إزالة قطع الأوراق الجانبية قبل و ضعها داخل صناديق بلاستيكية و نقلها نحو سوق غرداية حيث تباع ما بين 250 و 300 دج للكيلو غرام الواحد.

ويعود انتشار شعبة زراعة الكروم بجنوب ولاية غرداية التى تتميز بمناخ شبه استوائي إلى سنة 2000 وذلك لعدة عوامل سيما ما تعلق بالظروف المناخية الملائمة و القدرات المائية "الهائلة" ,وفق ما شرح مهندس بمديرية المصالح الفلاحية.

و ينتظر تحقيق إنتاج يقارب 45.900 قنطار من عنب المائدة برسم حملة جني العنب المبكر بالولاية للسنة الجارية 2020، حسب توقعات مديرية المصالح الفلاحية.

يذكر أنه تم تحقيق إنتاج 44.000 قنطار من عنب المائدة خلال السنة المنصرمة (2019)، وتم تصدير جزء منه كعنب المائدة "بيولوجي" نحو الأسواق الأوروبية.

و إلي جانب الظروف المناخية المناسبة ساهمت نوعية التربة و المياه العذبة بمنطقتي حاسي لفحل و المنيعة في تحسين إنتاج الكروم حيث تم جني عناقيد عنب يتجاوز وزنها 2 كلغ، حسبما أشار خالد بهاز مستثمر فلاحي في زراعة الكروم بالمنطقة.

و يرى السيد بهاز أنه يتوقع منتوج جيد خلال هذه الحملة، و المنتجون جد مرتاحون، و أن العنب في حالة صحية جيدة.

و ساهمت المياه العذبة المعدنية في تحسين إنتاج العنب، كما اضاف ذات المزارع، مشيرا أن المشكلة الوحيدة المعترضة تتمثل في ندرة اليد العاملة.

وقال السيد بهاز " انه شرع في نشاط زراعة الكروم منذ 2004 ، وتحصلت على نتائج جيدة ، حيث يصل منتوج الهكتار الواحد إلى 3000 كلغ من العنب المبكر دون استخدام الأسمدة الكيمياوية''.

و أصبحت هذه المستثمرة نموذجا ناجحا بولاية غرداية، مما شجع على انتشار عديد بساتين زراعة الكروم على طول الطريق الوطني رقم (1) بين حاسي لفحل و المنيعة.

آخر تعديل على الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:00
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غرداية: حملة جني عنب المائدة في أوجها بمزارع جنوب الولاية
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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