وهران: نحو تصنيف الطرق ذات الأشجار كتراث للملكية العمومية

وهران - تستعد مديرية البيئة لوهران لإطلاق عملية تصنيف الطرق ذات الأشجار على الجانبين للولاية كتراث للملكية العمومية بغرض حمايتها من الاعتداءات و الحفاظ عليها, حسبما علمت وأج من مسؤولة ذات الهيئة, سميرة دحو.

وستقوم بهذه العملية اللجنة الولائية للحفاظ على المساحات الخضراء والطرقات الطويلة المشجرة, التي تم إنشاؤها في عام 2018 لحماية الأشجار من القطع. وتم تمديد صلاحيات هذه اللجنة مؤخراً لضمان حماية جميع أنواع النباتات من مختلف المخاطر والتهديدات, حسبما أوضحته نفس المسؤولة. و يتعلق الأمر بإحصاء الطرقات التي تحتوي على صفوف الأشجار داخل النسيج العمراني وترقيم كل شجرة من أجل تصنيفها كتراث تابع للملكية العمومية و"هو ما يعني فرض عقوبات على أي تعد على هذا التراث", تضيف سميرة دحو.

وقد اتُخذ هذا القرار لحماية صفوف الأشجار على الطرقات و التي كانت في عدة مناسبات عرضة لأعمال قطع من قبل الأفراد أو جماعات محلية و هو الوضع الذي دفع اللجنة الولائية إلى التفكير في حمايتها من خلال تصنيفها كملكية للدولة.

ووفقا للمسؤولة "يوجد أشجار تتجاوز المائة سنة ضمن هذه الصفوف ما يجعل هذا الإجراء ذو طابع استعجالي باعتبار أنه لا يمكن السماح بفقدان شجرة واحد أخرى".

كما أطلقت نفس اللجنة عملية أخرى لحماية أشجار النخيل بمدينة وهران. ويتعلق الأمر بإحصائها وتحديد الأشجار التي تتأثر بالحشرات الغازية مثل السيتونيا, من أجل معالجتها.