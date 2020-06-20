إيليزي/حجر صحي: مغادرة 12 رعية جزائرية لفندق "تادرارت" بالمقاطعة الإدارية جانت

إيليزي - غادر 12 رعية جزائرية فندق " تادرارت " بالمقاطعة الإدارية جانت ولاية إيليزي بعد خضوعهم للحجر الصحي طيلة 14 يوما، بالنسبة للمسافرين العائدين إلى الوطن، وذلك ضمن التدابير الإحترازية المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما علم يوم السبت لدى خلية الإتصال بذات الجماعة المحلية.

وتم رفع الحجر الصحي عن هؤلاء الرعايا بعد وضعهم في العزل ، والتأكد من عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف المعنيين طيلة فترة مكوثهم بجناح العزل الصحي على مستوى المرفق الفندقي الذي خصص لهم ، ليتم ترحيلهم عبر مطار "تيسكا" بجانت نحو الجزائر العاصمة عبر طائرة تابعة لشركة الطاسيلي للطيران.

يذكر أن هؤلاء الرعايا الجزائريين والبالغ عددهم 12 شخصا تم إجلاءهم قبل أسبوعين من تشاد إلى مطار جانت، ضمن عمليات إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج إثر غلق حركة النقل الجوي بسبب تفشي جائحة كورونا.

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وقد تم إخضاعهم حينها للفحص الطبي الفوري قبل وضعهم في فترة الحجر الصحي بفندق "تادرارت" بجانت ، مع تسخير كافة ظروف الرعاية والمتابعة الصحية اللازمة.