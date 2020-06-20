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سطيف: حملة لتنظيف الموقع الأثري "كويكول" بجميلة

  أدرج يـوم : السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 16:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
سطيف: حملة لتنظيف الموقع الأثري &quot;كويكول&quot; بجميلة

سطيف - انطلقت يوم السبت حملة لتنظيف و نزع الأعشاب اليابسة بالموقع الأثري الروماني "كويكول" بمدينة جميلة (60 كلم شرق سطيف) و ذلك في مبادرة تهدف إلى تكريس ثقافة الارتباط بالتراث الأثري، حسبما علم من مسؤول متحف هذا الموقع الاثري، مصباح بوحزام.

و أفاد ذات المصدر لوأج أن هذه العملية تندرج في إطار تحسين صورة و كذا حماية هذا الموقع الأثري المصنف" تراثا عالميا" من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (يونسكو) لاسيما بعد ظهور الأعشاب على مختلف معالم هذا الموقع المتربع على 30 هكتار.

و شارك في هذه المبادرة الثالثة من نوعها ما يفوق 50 عنصرا من عمال متحف "كويكول" و محافظة الغابات و القسم الفرعي للأشغال العمومية لبلدية جميلة و جمعية "الارتقاء" الثقافية بالتنسيق مع بلدية جميلة التي سخرت بدورها الإمكانيات و الوسائل اللازمة لإنجاح العملية، وفق ما ذكره السيد بوحزام.

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و سيمكن تنظيف موقع "كويكول" الأثري من استقبال زواره في أحسن الظروف في حال فتحه بعد قرار غلقه المؤقت مع المتحف التابع له شهر مارس الفارط بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تمت الإشارة إليه.

و ستتواصل هذه الحملة كل يوم سبت إلى غاية استكمالها، حسبما ذكره ذات المصدر.

آخر تعديل على السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 16:57
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سطيف: حملة لتنظيف الموقع الأثري "كويكول" بجميلة
  أدرج يـوم : السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 16:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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