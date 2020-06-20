أشغال بمحطة فوكة لتحلية المياه: تذبذب التوزيع ب13 بلدية بتيبازة و الجزائر العاصمة بدءا من الاثنين

و أعلن بيان شركة المياه و التطهير للجزائر "سيال"، عن قيام شركة مياه تيبازة المكلفة باستغلال مياه محطة تحلية مياه البحر بفوكة ببرمجة توقيف تام للمحطة للقيام أشغال صيانة وقائية سنوية بدءا من يوم الاثنين على الساعة الثانية صباحا.
و ستتسبب اشغال الصيانة التي تدوم الى غاية الساعة الثانية من صباح يوم الاربعاء 24 يونيو الجاري في تذبذب التموين بالماء الشروب على مستوى تسعة بلديات بشرق ولاية تيبازة إلى جانب أربعة بلديات أخرى بغرب الجزائر العاصمة، يضيف ذات البيان.
و يتعلق الأمر بكل من بلديات القليعة و فوكة و عين تقورايات و دواودة و الشعيبة و بوسماعيل و بوهارون و حطاطبة و خميستي بولاية تيبازة إلى جانب كل من زرالدة و المعالمة و عين البنيان و سطاولي بالجزائر العاصمة، استنادا لنفس البيان.
و أكدت شركة "سيال" إستئناف توزيع المياه بصفة تدريجية خلال يوم الاربعاء معربة من جهة أخرى عن اعتذارها عن هذا التذبذب الخارج عن نطاقها.
و أبرزت في السياق عن وضع برنامج خاص بالتنسيق مع السلطات المحلية من خلال العمل على استغلال مصادر تكوين أخرى متاحة على غرار "الينابيع و الآبار".