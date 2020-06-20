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سكيكدة: هلاك شاب غرقا بشاطئ العربي بن مهيدي

  أدرج يـوم : السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

سكيكدة- هلك شاب يبلغ من العمر 21 سنة و ينحدر من ولاية قسنطينة غرقا يوم الجمعة بشاطئ العربي بن مهيدي بالمركز رقم 1 ببلدية سكيكدة حسب ما علمته "وأج" من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن عناصر الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز قاموا بإجلاء جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.

و اشارت ذات المصالح إلى أن البحر كان اليوم الجمعة في حالة هيجان كبيرة.

آخر تعديل على السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 15:31
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سكيكدة: هلاك شاب غرقا بشاطئ العربي بن مهيدي
  أدرج يـوم : السبت, 20 حزيران/يونيو 2020 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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