سكيكدة: هلاك شاب غرقا بشاطئ العربي بن مهيدي

و أوضح ذات المصدر بأن عناصر الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز قاموا بإجلاء جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.
و اشارت ذات المصالح إلى أن البحر كان اليوم الجمعة في حالة هيجان كبيرة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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سكيكدة- هلك شاب يبلغ من العمر 21 سنة و ينحدر من ولاية قسنطينة غرقا يوم الجمعة بشاطئ العربي بن مهيدي بالمركز رقم 1 ببلدية سكيكدة حسب ما علمته "وأج" من مصالح الحماية المدنية.
و أوضح ذات المصدر بأن عناصر الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز قاموا بإجلاء جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.
و اشارت ذات المصالح إلى أن البحر كان اليوم الجمعة في حالة هيجان كبيرة.