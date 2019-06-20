حملة نظافة بالبليدة: رفع حوالي 779 طن من النفايات المنزلية

البليدة - تمكن أعوان النظافة لولاية البليدة من رفع حوالي 779 طن من النفايات المنزلية وذلك في إطار حملة نظافة عبر أحياء مدينة البليدة دامت 20 يوما، حسبما علم اليوم الجمعة من المكلفة بالاتصال و الإعلام لدى مؤسسة "متيجة نظافة" سعاد صياد .

وأوضحت السيدة صياد أن مؤسسة "متيجة نظافة" شرعت منذ 20 يوما في حملة نظافة عبر أحياء مدينة البليدة، اختتمت أمس الخميس و أسفرت عن رفع حوالي 779 طنا من النفايات المنزلية و 331 متر مكعب من النفايات الصلبة.

كما أفادت أن هذه الحملة التي جرت بالتنسيق مع مصالح بلدية البليدة، و التي شارك فيها أكثر من 350 عامل بمعدل 25 عاملا كل يوم، تهدف لإعطاء وجه جديد لمدينة البليدة و تطهير البيئة و تزيين المحيط.

وتضمن مخطط الحملة، تضيف سعاد صياد، عدة عمليات كجمع النفايات من خلال برنامج كنس الأحياء و الشوارع الرئيسية و الساحات العمومية و إزالة النقاط السوداء و نزع الحشائش و إزالة الأتربة و رفع النفايات الصلبة، لافتة إلى أن الحملة مست كافة أحياء مدينة البليدة كحي بونعامة جيلالي و حي الموز و 13 مايو و بلقاسم الوزري و بن بوالعيد و الورود و مقبرة سيدي حلو و المقبرة المسيحية.

وأشارت السيدة صياد إلى تسخير كافة الوسائل البشرية و المادية لإنجاح هذه الحملة على غرار الشاحنات ذات قلاب و الشاحنات الدكاكة و الشاحنات الكناسة و الجرارات الفلاحية و الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات.