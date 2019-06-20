حملة نظافة بالبليدة: رفع حوالي 779 طن من النفايات المنزلية

وأوضحت السيدة صياد أن مؤسسة "متيجة نظافة" شرعت منذ 20 يوما في حملة نظافة عبر أحياء مدينة البليدة، اختتمت أمس الخميس و أسفرت عن رفع حوالي 779 طنا من النفايات المنزلية و 331 متر مكعب من النفايات الصلبة.
كما أفادت أن هذه الحملة التي جرت بالتنسيق مع مصالح بلدية البليدة، و التي شارك فيها أكثر من 350 عامل بمعدل 25 عاملا كل يوم، تهدف لإعطاء وجه جديد لمدينة البليدة و تطهير البيئة و تزيين المحيط.
وتضمن مخطط الحملة، تضيف سعاد صياد، عدة عمليات كجمع النفايات من خلال برنامج كنس الأحياء و الشوارع الرئيسية و الساحات العمومية و إزالة النقاط السوداء و نزع الحشائش و إزالة الأتربة و رفع النفايات الصلبة، لافتة إلى أن الحملة مست كافة أحياء مدينة البليدة كحي بونعامة جيلالي و حي الموز و 13 مايو و بلقاسم الوزري و بن بوالعيد و الورود و مقبرة سيدي حلو و المقبرة المسيحية.
وأشارت السيدة صياد إلى تسخير كافة الوسائل البشرية و المادية لإنجاح هذه الحملة على غرار الشاحنات ذات قلاب و الشاحنات الدكاكة و الشاحنات الكناسة و الجرارات الفلاحية و الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات.