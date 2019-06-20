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سطيف/كوفيد-19: تحرير 2015 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء القناع الواقي

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 15:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
سطيف/كوفيد-19: تحرير 2015 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء القناع الواقي

سطيف - تم تحرير 2015 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء القناع الواقي بولاية سطيف منذ الشروع في تطبيق قرار إلزامية ارتدائه في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حسب ما علم اليوم الجمعة من الأمن الولائي.

وأكد المكلف بالاتصال و العلاقات العامة بذات السلك الأمني، محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني، بأن هذا الإجراء الردعي يندرج في إطار تطبيق المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي 20 -127 المؤرخ في 20 مايو 2020 التي تنص بأن "تجاهل ارتداء القناع الواقي هو سلوك يعاقب عليه القانون."

وحسب ذات المصدر فإن هذا الإجراء الوقائي "يلزم ارتداء القناع الواقي من طرف جميع الأشخاص و في كل الظروف في الطرق و الأماكن العمومية و أماكن العمل و كذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات و الإدارات العمومية و المرافق العمومية و مؤسسات تقديم الخدمات و الأماكن التجارية" .

ويجري حاليا تكثيف جهود عناصر الشرطة ميدانيا بولاية سطيف منذ تعديل توقيت الحجر الصحي الجزئي من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا في سبيل ضمان التزام المواطن بمختلف التدابير الوقائية الكفيلة بحمايته و حماية غيره والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب ما أوضحه ذات المصدر.

كما يتم غرس و تكريس ثقافة ارتداء القناع الواقي بالطريق العام و مختلف الفضاءات العمومية و التجارية و غيرها من خلال ردع المخالفين لهذا الإجراء الوقائي و تحرير مخالفات ضدهم كإجراء من شأنه كبح تداعيات هذه الجائحة، حسب محافظ الشرطة عيساني.

واستنادا للمكلف بالاتصال و العلاقات العامة بالأمن الولائي فقد سبقت العملية حملة تحسيسية واسعة النطاق عبر بلديات الولاية الستين (60) استهدفت مختلف شرائح المجتمع قصد إقناعهم بضرورة إتباع التدابير الوقائية المطلوبة، لاسيما ما تعلق منها بارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العمومية و الأسواق و المحلات التجارية و غيرها.

كما تضمنت هذه الحملة التوعوية كذلك تقديم نصائح و إرشادات بضرورة التحلي بروح المسؤولية لتفادي أي عدوى محتملة بفيروس كورونا المستجد، كما تمت الإشارة إليه .

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سطيف/كوفيد-19: تحرير 2015 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء القناع الواقي
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 15:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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