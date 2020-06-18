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تمنراست: أمين العقال يدعو السكان إلى التحلي باليقظة لمواجهة محاولات ضرب استقرار المنطقة

  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 14:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
تمنراست: أمين العقال يدعو السكان إلى التحلي باليقظة لمواجهة محاولات ضرب استقرار المنطقة

تمنراست - دعا أمين العقال، احمد إيدابير، يوم الخميس، سكان تمنراست الى التحلي باليقظة لمواجهة المحاولات التي تريد ضرب استقرار المنطقة.

و دعا السيد احمد إيدابير، في تصريح لوأج، سكان تمنراست عموما وسكان تين زواتين (500 كلم جنوب غرب تمنراست) خاصة الى "التحلي باليقظة وتغليب الحس الوطني لمواجهة المحاولات التي تريد ضرب استقرار المنطقة".

إقرأ أيضا:   تمنراست: عودة الهدوء تدريجيا إلى مدينة تين زواتين 

وتأسف السيد ايدابير لمحاولة "بعض الأشخاص تأجيج الأوضاع من خلال التصريح لوسائل اعلامية اجنبية بمعلومات تزيد من تعقيد الاوضاع" في هذه الولاية.

وأستنكر "بشدة" إستعمال اسمه من قبل بعض المواقع والوسائط الالكترونية و استعمال صورته من خلال نشر معلومات باسمه تدعو الى التظاهر والخروج في احتجاجات نتيجة الاحداث التي عرفتها منطقة تين زواتين مؤخرا.

وتشهد مدينة تين زواتين الحدودية حالة من الهدوء بعد الاحداث التي عرفتها مؤخرا وذلك عقب اللقاء الذي نظم طيلة يوم الثلاثاء بين ممثلين للسكان (أعيان و منتخبين محليين) مع السلطات الولائية.

وقد سمح هذا اللقاء بالوصول إلى توافق من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في عودة الهدوء و رجوع الحياة اليومية العادية الى المدينة.

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تمنراست: أمين العقال يدعو السكان إلى التحلي باليقظة لمواجهة محاولات ضرب استقرار المنطقة
  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 14:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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