ولاية مستغانم تحيي الذكرى 175 لمحرقة أولاد رياح ببلدية النكمارية

مستغانم - أحيت ولاية مستغانم يوم الخميس الذكرى 175 للمحرقة التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق قبيلة أولاد رياح بمغارة الفراشيح ببلدية النكمارية، حسبما علم من المديرة الولائية للمجاهدين، دليلة بن مسعود.

وقامت السلطات المحلية المدنية والعسكرية والأسرة الثورية ومواطنون بالترحم على أرواح شهداء هذه المحرقة التي ارتكبها الجيش الاستعماري الفرنسي في حق أزيد من ألف شخص عزل من قبيلة أولاد رياح بين 18 و20 يونيو 1845 كما أبرزت لوأج السيدة بن مسعود.

وتم بالمناسبة وضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب على مستوى الجدارية المخلدة للمحرقة وكذا زيارة مغارة الفراشيح التي لجأت إليها هذه القبيلة أمام قوة عسكرية مكونة من 4 ألاف جندي فرنسي بقيادة العقيد بيليسيي (1794-1864).

وبخلاف السنوات الماضية ونظرا للظرف الاستثنائي المتعلق بفيروس كورونا (كوفيد 19) لم يتم تنظيم أي نشاط تاريخي أو تربوي لفائدة تلاميذ المدارس أو الشباب مرتادي دور الشباب والمراكز الثقافية وفق نفس المصدر.