انقطاع التزويد بالمياه الشروب عبر 5 بلديات بالجزائر العاصمة السبت والأحد المقبل

الجزائر - ستشهد خمسة (05) بلديات بولاية الجزائر يومي السبت والأحد المقبلين انقطاعا في التزويد بمياه الشرب وذلك بسبب اشغال تصليح تسرب كبير في أحدى القنوات الرئيسية لنقل المياه, حسبما علم يوم الخميس لدى شركة المياه و التطهير بالجزائر (سيال).

وأوضحت الشركة في بيان لها أن بلديات واد قريش , باب الوادي ,القصبة , بولوغين , الجزائر الوسطى ستشهد انقطاعا في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب وذلك ابتداء من يوم السبت 20 يونيو من الساعة 00 : 23 سا إلى يوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الساعة 00 : 23 سا , "إثر تسرب المياه الى بعض المساكن الواقعة في طريق العجائب السبع بولاية الجزائر جراء تسرب جد هام في أحدى القنوات الرئيسية لنقل المياه ما استلزم تدخل عاجل لفرق سيال لإصلاح هذه القناة".

وسيتم تدخل فرق سيال على مرحلتين , --حسب ذات المصدر-- حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم السبت انطلاقا من الساعة 00 : 23 سا لتستمر 24 ساعة و تتمثل في أشغال إصلاح القناة أما المرحلة الثانية فستنطلق مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال المبرمجة يوم الأحد على الساعة 00 : 23 سا وتدوم 24 سا إلى غاية الاثنين 22 يونيو على الساعة 00 : 23 سا والمتمثلة في تعبئة الخزانات وتحسن الضغط في شبكات التوزيع .

وأشار البيان أن إيقاف عملية توزيع المياه الشروب ستشمل كل من أحياء بلدية واد قريش (حي جنان حسان , حي "مناخ فرنسا", حي فونتان فريش ,حي ديار الكهف , حي طارق بن زياد ,حي السكوطو نادال والجهة السفلى من فري فالون) وبلدية باب الوادي ( شارع العقيد لطفي ,شارع رابح بيصاص , شارع عبد القادر عبدون ,شارع سعيد تواتي).

وأضاف البيان أن الانقطاع سيمس كذلك ببلدية القصبة (شارع محمد طالب ,وزارة الدفاع الوطني ,مستشفى ايت ايدير وشارع الدكتور بن تامي) وبلدية بولوغين (طريق دازي ,شارع آكلي راحم ,أحمد وائل , شارع مهدي بن تومرت, شارع أزرقي ياسف) وبلدية الجزائر الوسطى ( الإخوة بليلي , عبد العزيز موزاوي , الإخوة بن ناصر ,سفنجة , زبوجة , اللؤلؤة , فرانز فانون , مسار العجائب السبعة, يحي فرادي , طريق بويان , 118 شارع كريم بلقاسم, فندق الأوراسي , حي العمال , طريق سيد براهيم , طريق أكنوش , مبنى السكن الجوي).

وطمأنت شركة سيال زبائنها أن استئناف خدمة التزويد بالمياه الشروب على مستوى هذه الأحياء سيتم تدريجيا خلال ليلة يوم الاثنين 22 يونيو 2020 إلى الثلاثاء 23 يونيو لتستقر كليا خلال يوم الثلاثاء 23 يونيو.

كما أعلمت شركة سيال بأنه سيتم تسخير شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات) بالمياه خلال هذه الأشغال.

ولكل استعلام أعلنت شركة سيال أنها تضع تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع, يبرز ذات المصدر.