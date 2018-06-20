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الشلف: إحباط عملية قطع غير شرعي للأشجار وحجز 925 وتد

  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 08:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

الشلف - أحبطت محافظة الغابات بالشلف يوم الأربعاء عملية قطع غير شرعي للأشجار بمنطقة بوزقارت ببلدية الظهرة (74 كلم شمال الشلف) وحجزت 925 وتد, حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أن مصالح الغابات وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني قد تمكنت, خلال دورية مشتركة بإقليم الغابات بمنطقة بوزغارت بلدية الظهرة, من إحباط عملية قطع غير شرعي للأشجار وحجزت 925 وتد, تم تحويلها للمحشر بذات البلدية.

واستنادا للمصدر فإن هذه العملية النوعية التي تندرج في إطار محاربة كل أشكال التعدي على الأملاك والثروات الغابية,  تمت استغلالا لمعلومات وردت لمصالح الغابات بالمنطقة مفادها استغلال أشخاص لأملاك غابية وقطع أوتاد بدون رخصة, ليتم تنظيم دورية مشتركة أسفرت عن حجز المنتوج الغابي السالف الذكر.

كما تم, وفقا للمصدر نفسه, استدعاء المخالفين إلى مقر إقليم الغابات بتاوقريت لاستكمال التحقيق معهم, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

والجدير بالذكر أن مصالح محافظة الغابات قد أحبطت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري ثلاث عمليات تعدي على أملاك غابية على إثر دوريات مشتركة بمعية فرق الدرك الوطني بكل من أقاليم بني حواء (90 كلم شمال شرق الشلف) والزبوجة (31 كلم شمال شرق الشلف) ووادي الفضة(20 كلم شرق الشلف).

فيما دعت مصالح  الغابات المواطنين للتحلي بالوعي البيئي والمساهمة في الحفاظ على الثروة الغابية انطلاقا من عدم التعدي عليها وصولا إلى التبليغ الفوري والسريع عن الحرائق مما يسمح بالمحافظة على التوازن الايكولوجي في المنطقة والاستغلال الأمثل لهذه الثروات الطبيعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشلف: إحباط عملية قطع غير شرعي للأشجار وحجز 925 وتد
  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 08:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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