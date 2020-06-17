إستئناف تدريجي لنشاط الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري

مشروعا مرسومين تنفيذين يتعلقان بقطاع الداخلية و تقديم عرضيين قطاعيين محور إجتماع للحكومة -

رياضة: رئيس المجمع البترولي يساند اعلان موسم رياضي أبيض -

الصحراء الغربية: البرلمان الأوروبي يطالب الحكومة الإسبانية بالعمل على إنهاء الإستعمار -

فورار: 121 إصابة جديدة، 101 حالة شفاء و 11 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

خالدي: وزراء الشباب الأفارقة يشيدون بالمقاربة العلمية والواقعية للجزائر في مكافحة فيروس كورونا -

لجنة الخبراء: مراجعة أزيد من 63 بالمائة من الدستور الحالي -

إطلاق إسم المقاومة الجزائرية لالا فاطمة نسومر على شارع في بروكسل -

كوفيد-19: الرئيس تبون يدعو الدول النامية إلى الاضطلاع بدورها كمدافع عن تطلعات شعوبها -

مسودة الدستور: سلطة ضبط السمعي البصري تدعو إلى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في النقاشات -

الرئيس تبون لقمة الصين - إفريقيا حول كوفيد- 19: الجزائر تجاوزت الظروف الصعبة بفضل تظافر الجهود الوطنية -

الرئيس غالي: انتفاضة الزملة التاريخية برهان ساطع ودليل قاطع على أن جذوة المقاومة الصحراوية لم تنطفئ -

مرموري يستعرض خريطة طريق الجزائر لتحقيق الانعاش الاقتصادي بعد مرحلة كورونا -

الدرك الوطني يوقف المتسبب في حادث المرور المؤسف المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويفتح تحقيقا في الحادث -

ناصري: 65 بالمائة من البرنامج الجديد سيوجه للسكن الريفي -

السنة الجامعية 2019-2020: تحديد العطلة الصيفية من 12 يوليو إلى 22 أغسطس -

ناصري: سكن ترقوي عمومي إستدعاء المكتتبين بعد الانتهاء من مراقبة الملفات -

محادثات بين ايكوريب-بيريو الجزائر و متعاملين موريتانيين حول صناعة سفن الصيد -

وقف جميع قنوات الاتصال بين الكورتين وسط تصاعد حدة التوتر بين البلدين -

يوم الطفل الإفريقي : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواصلة مكافحة استغلال الأطفال في الحروب -