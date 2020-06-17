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ترامواي: استئناف الخدمة التجارية يوم الأربعاء في عدة ولايات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 12:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرات
ترامواي: استئناف الخدمة التجارية يوم الأربعاء في عدة ولايات

الجزائر- استأنفت الخدمة التجارية للترامواي نشاطها يوم الأربعاء في عدة ولايات عبر الوطن وهذا في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية المقررة, حسبما أفاد به بيان لمؤسسة مترو الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للقرار الذي اتخذته السلطات العمومية المتعلق باستئناف نشاط النقل الحضري, يسرّ مؤسسة ميترو الجزائر أن تعلم زبائنها الكرام باستئناف الخدمة التجارية وهذا عقب سلسلة تجارب تقنية".

وأضاف ذات المصدر أن استئناف الخدمة التجارية تشمل ترامواي الجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و سيدي بلعباس وسطيف و ورقلة ابتداء من اليوم 17 يونيو 2020 وهذا في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية المقررة وحسب مواقيت الاستغلال المكيفة مع مواقيت الحجر المنزلي".

يذكر أن مدير الاستغلال بمؤسسة ميترو الجزائر علي عولمي كان قد أكد لواج أن مؤسسة ميترو الجزائر كانت قد وضعت مؤخرا تحسبا لاستئناف نشاط النقل عدة اجراءات لضمان الأمن الصحي لمستعملي وعمال الترامواي ومترو الجزائر العاصمة و المصاعد الهوائية.

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آخر تعديل على الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 18:29
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ترامواي: استئناف الخدمة التجارية يوم الأربعاء في عدة ولايات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 12:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرة   شارك

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