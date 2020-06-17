مسودة التعديل الدستوري تضمن استقلالية جمعيات المجتمع المدني (ندوة)

المجلس الثقافي البريطاني بالجزائر يبث مكتبته الرقمية عبر الأنترنت -

تعليم عالي: اتفاقيات بين جامعات شمال وجنوب البلاد لتحسين التأطير البيداغوجي -

واجعوط يدعو الى تطبيق محتوى البرنامج الوطني للصحة في الوسط المدرسي -

الكشافة الاسلامية الجزائرية تكرم الشبان الفائزين في المسابقة الوطنية الوباء لا يهزمنا -

تدابير تكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الانشطة -

نجاعة طاقوية: أربع وحدات انتاج تابعة لسوناطراك تتحصل على شهادة ايزو 50001 -

كرة القدم: الدكتور بقاط بركاني يناشد إلغاء الموسم الرياضي -

تكريس 8 مايو 1945 يوما وطنيا للذاكرة من شأنه صون هذه المرحلة التاريخية -

جمعيات من المجتمع المدني تؤكد على المشاركة في هذه الخطوة لبناء الجزائر الجديدة -

كريكو: فتح ورشات لتحيين بعض النصوص القانونية -

إفتتاح شاطئ اصطناعي بمنتزه الصبلات بمجرد الاعلان عن افتتاح موسم الاصطياف -

فورار: 116 إصابة جديدة 107 حالة شفاء و 11 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

بن حراث: إحصاء 6.000 وحدة صناعية ملوثة عبر 35 ولاية -

اجماع على العودة تدريجيا للعمل القضائي مع احترام قواعد الوقاية من كوفيد -19 -

لجنة الفتوى تؤكد ضرورة الاستمرار في تعليق الصلاة بالمساجد من باب الحيطة والحذر -

تحيين المناهج والبرامج التعليمية: مشروع وثيقة للإثراء قريبا -

بورصة الجزائر: إنسحاب ان سي آ رويبة حدد ليوم 26 يوليو القادم -

براقي: لا إنقطاع أو تذبذب في التموين خلال صائفة 2020 -

قفزة نوعية في مؤشرات الدفع الالكتروني خلال السنة الجارية تزامنا مع تفشي وباء كورونا -