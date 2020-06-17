Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مسودة التعديل الدستوري تضمن استقلالية جمعيات المجتمع المدني (ندوة)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 09:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

وهران - اعتبر مشاركون في ندوة وطنية عن طريق التحاضر عن بعد مساء يوم الثلاثاء بوهران حول مسودة مشروع تعديل الدستور ان التعديلات التي شملتها "تضمن استقلالية جمعيات المجتمع المدني".

وأبرز مدير جامعة التكوين المتواصل بمركز وهران, مختاري خالدي, في تدخله خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ان المواد التي أشارت الى حق المجتمع المدني في إنشاء الجمعيات بمجرد التصريح وأنه لا يمكن حلها إلا بمقتضى حكم قضائي "تمثل ضمانا هاما لاستقلالية جمعيات المجتمع المدني".

ومن جهته , اقترح الأستاذ القانون بجامعة مستغانم, حيتالة معمر, بخصوص استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية اقترح نفس المتدخل "ان يكون منتخبا من الشعب أو من البرلمان".

كما أبرز الدكتور حيتالة معمر أهمية تأكيد مسودة التعديل الدستوري على إلزام الإدارة بضرورة الرد على طلبات الموطنين في آجال معقولة وتعليل الرد, لافتا إلى " أن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة بين المواطن والإدارة".

وتضمن برنامج هذه الندوة التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد عدة مداخلات منها " مسودة دستور الجزائر.. أبرز التعديلات وردود الفعل" و "مدخل إلى قانون المجتمع المدني من خلال دستور 2020 " و"دستور 2020 خطة طريق للإنعاش الاقتصادي" و" البعد السوسيو ثقافي في مسودة دستور 2020".

كلـمات مفتـاحيــة :
مسودة التعديل الدستوري تضمن استقلالية جمعيات المجتمع المدني (ندوة)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 09:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.17

المجلس الثقافي البريطاني بالجزائر يبث مكتبته الرقمية عبر الأنترنت

20.06.17

تعليم عالي: اتفاقيات بين جامعات شمال وجنوب البلاد لتحسين التأطير البيداغوجي

20.06.17

واجعوط يدعو الى تطبيق محتوى البرنامج الوطني للصحة في الوسط المدرسي

20.06.17

تجهيزات الوقاية من فيروس كورونا: جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران ترفع من طاقة الإنتاج

20.06.17

مسودة التعديل الدستوري تضمن استقلالية جمعيات المجتمع المدني (ندوة)

20.06.17

يونيسيف: الأطفال الأفارقة تحت حصار مرض "كوفيد-19"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.16

تدابير تكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الانشطة

20.06.15

اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تجدد دعوتها لحماية المعتقلين السياسيين الصحراوين في السجون…

20.06.16

إيليزي: رصد طائر "أبو اليسر المطوق" لأول مرة بمنطقة الطاسيلي ناجر

20.06.16

لجنة الفتوى تؤكد ضرورة الاستمرار في تعليق الصلاة بالمساجد من باب الحيطة والحذر

20.06.15

اجراءات الوقاية حالت دون تسجيل حالات اصابة بكورونا في مخيمات اللاجئين والأراضي المحررة

20.06.16

نجاعة طاقوية: أربع وحدات انتاج تابعة لسوناطراك تتحصل على شهادة ايزو 50001