مسودة التعديل الدستوري تضمن استقلالية جمعيات المجتمع المدني (ندوة)

وأبرز مدير جامعة التكوين المتواصل بمركز وهران, مختاري خالدي, في تدخله خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ان المواد التي أشارت الى حق المجتمع المدني في إنشاء الجمعيات بمجرد التصريح وأنه لا يمكن حلها إلا بمقتضى حكم قضائي "تمثل ضمانا هاما لاستقلالية جمعيات المجتمع المدني".
ومن جهته , اقترح الأستاذ القانون بجامعة مستغانم, حيتالة معمر, بخصوص استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية اقترح نفس المتدخل "ان يكون منتخبا من الشعب أو من البرلمان".
كما أبرز الدكتور حيتالة معمر أهمية تأكيد مسودة التعديل الدستوري على إلزام الإدارة بضرورة الرد على طلبات الموطنين في آجال معقولة وتعليل الرد, لافتا إلى " أن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة بين المواطن والإدارة".
وتضمن برنامج هذه الندوة التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد عدة مداخلات منها " مسودة دستور الجزائر.. أبرز التعديلات وردود الفعل" و "مدخل إلى قانون المجتمع المدني من خلال دستور 2020 " و"دستور 2020 خطة طريق للإنعاش الاقتصادي" و" البعد السوسيو ثقافي في مسودة دستور 2020".