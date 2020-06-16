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إفتتاح شاطئ اصطناعي بمنتزه "الصبلات" بمجرد الاعلان عن افتتاح موسم الاصطياف

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 17:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
إفتتاح شاطئ اصطناعي بمنتزه &quot;الصبلات&quot; بمجرد الاعلان عن افتتاح موسم الاصطياف

الجزائر - سيتم افتتاح على مستوى متنزه "الصبلات" بالعاصمة شاطئ اصطناعي إلى جانب مرافق متعددة و فضاءات واسعة مخصصة للترفيه و الاستجمام وهذا بمجرد ان تعلن السلطات العمومية عن افتتاح موسم الاصطياف ل2020، حسبما اكده يوم الثلاثاء والي العاصمة، يوسف شرفة.

و قال السيد شرفة في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية لبحيرة الرغاية برفقة وزير الموارد المائية، أرزقي براقي و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة نصيرة بن حراث أنه بعد الاعلان عن موسم الاصطياف سيعرف منتزه "الصبلات" افتتاح فضاءات كبرى مخصصة للترفيه على مساحة قدرها 4 كيلومتر بما فيها شاطئ اصطناعي.

و أبرز أنه بعد رفع الحجر الكلي و الاعلان عن انطلاق موسم الاصطياف سيتم افتتاح جميع المرافق الترفيهية لولاية الجزائر بما فيها الفضاءات العمومية بالحامة و غابات التسلية.

و قال أن منتزه "الصبلات" سيحل بحلة جديدة بعد اشغال التوسعية الأخيرة حيث سيتم تمكين المرتدين لهذا الفضاء بالتمتع بمزيد من مرافق الاطعام و الترفيه بالإضافة إلى وجود حظائر واسعة للسيارات لتمكين اكبر عدد ممكن من الزوار من نيل قسط من الراحة و الاستجمام.

و كشف ايضا السيد شرفة انه سيتم مع نهاية 2020 افتتاح ميناء للترفيه و للاستجمام بمنتزه "الصبلات" حيث سيتمكن المرتدين من التمتع بالواجهة البحرية لهذا المنتزه المطل على البحر الأبيض المتوسط.

واكد ان هذا الميناء سيعرف ارتياد قوارب النزهة و سفن للنقل البحري و نشاطات أخرى مثل الرياضات المائية.

كلـمات مفتـاحيــة :
إفتتاح شاطئ اصطناعي بمنتزه "الصبلات" بمجرد الاعلان عن افتتاح موسم الاصطياف
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 17:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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