إفتتاح شاطئ اصطناعي بمنتزه "الصبلات" بمجرد الاعلان عن افتتاح موسم الاصطياف

و قال السيد شرفة في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية لبحيرة الرغاية برفقة وزير الموارد المائية، أرزقي براقي و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة نصيرة بن حراث أنه بعد الاعلان عن موسم الاصطياف سيعرف منتزه "الصبلات" افتتاح فضاءات كبرى مخصصة للترفيه على مساحة قدرها 4 كيلومتر بما فيها شاطئ اصطناعي.
و أبرز أنه بعد رفع الحجر الكلي و الاعلان عن انطلاق موسم الاصطياف سيتم افتتاح جميع المرافق الترفيهية لولاية الجزائر بما فيها الفضاءات العمومية بالحامة و غابات التسلية.
و قال أن منتزه "الصبلات" سيحل بحلة جديدة بعد اشغال التوسعية الأخيرة حيث سيتم تمكين المرتدين لهذا الفضاء بالتمتع بمزيد من مرافق الاطعام و الترفيه بالإضافة إلى وجود حظائر واسعة للسيارات لتمكين اكبر عدد ممكن من الزوار من نيل قسط من الراحة و الاستجمام.
و كشف ايضا السيد شرفة انه سيتم مع نهاية 2020 افتتاح ميناء للترفيه و للاستجمام بمنتزه "الصبلات" حيث سيتمكن المرتدين من التمتع بالواجهة البحرية لهذا المنتزه المطل على البحر الأبيض المتوسط.
واكد ان هذا الميناء سيعرف ارتياد قوارب النزهة و سفن للنقل البحري و نشاطات أخرى مثل الرياضات المائية.